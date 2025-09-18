Ginestà i la cantant i trompetista Alba Armengou, han publicat la cançó T'estimo tant.
Arriba i ja marxa,
sec a la finestra,
les portes es tanquen,
són les set del vespre
i cada cop m’apropo més a tu.
No em fixo en cap arbre,
vull la teva cara
i sona als meus cascos
la que a tu t’agrada,
i cada cop m’apropo més a tu.
Ara estem aquí,
aquí només tu i jo,
t’ho vull tornar a dir...
Que t’estimo tant, tant, tant, tant
que t’imagino sempre somrient al meu davant.
Que t’estimo tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant,
si no hi haguessin trens vindria a veure’t caminant,
sempre hi som tu i jo.
Sempre hi som tu i jo.
Ja no em cal imaginar-te
si m’estàs mirant.
Al teu llit de matinada
quatre peus jugant.
Quina sort poder agafar-nos de la mà,
quina sort que sempre et puc somiar.
Ara estem aquí,
aquí només tu i jo,
t’ho vull tornar a dir...
Que t’estimo tant, tant, tant, tant
que t’imagino sempre somrient al meu davant.
Que t’estimo tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant,
si no hi haguessin trens vindria a veure’t caminant,
Que t’estimo tant, tant, tant, tant
que si marxés la llum vindria fins al teu portal.
Que t’estimo tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant,
si no hi haguessin trens vindria a veure’t caminant.
Sempre hi som tu i jo. Sempre hi som tu i jo.