T'estimo tant

Quina sort poder agafar-nos de la mà, / quina sort que sempre et puc somiar

Piano Piano
Autor
Júlia Serrasolsas i Alba Armengou protagonitzen el videoclip "T'estimo tant"
Júlia Serrasolsas i Alba Armengou protagonitzen el videoclip "T'estimo tant"

Ginestà i la cantant i trompetista Alba Armengou, han publicat la cançó T'estimo tant.

Arriba i ja marxa,
sec a la finestra,
les portes es tanquen,
són les set del vespre
i cada cop m’apropo més a tu.

No em fixo en cap arbre,
vull la teva cara
i sona als meus cascos
la que a tu t’agrada,
i cada cop m’apropo més a tu.

Ara estem aquí,
aquí només tu i jo,
t’ho vull tornar a dir...

Que t’estimo tant, tant, tant, tant
que t’imagino sempre somrient al meu davant.

Que t’estimo tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant,
si no hi haguessin trens vindria a veure’t caminant,
sempre hi som tu i jo.
Sempre hi som tu i jo.

Ja no em cal imaginar-te
si m’estàs mirant.
Al teu llit de matinada
quatre peus jugant.
Quina sort poder agafar-nos de la mà,
quina sort que sempre et puc somiar.

Ara estem aquí,
aquí només tu i jo,
t’ho vull tornar a dir...

Que t’estimo tant, tant, tant, tant
que t’imagino sempre somrient al meu davant.

Que t’estimo tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant,
si no hi haguessin trens vindria a veure’t caminant,

Que t’estimo tant, tant, tant, tant
que si marxés la llum vindria fins al teu portal.

Que t’estimo tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant,
si no hi haguessin trens vindria a veure’t caminant.

Sempre hi som tu i jo. Sempre hi som tu i jo.

Pau Serrasolsas i Laia Manzanares
Piano
Deixar-se anar de la mà
Redacció
Data de publicació: 18 de setembre de 2025
Última modificació: 18 de setembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze