La gavina (als premis Gaudí)

Quan la vegis sola / prop la quieta onada, / don-li la besada / que li envio més fervent

Piano Piano
Autor
Marina Rossell
Marina Rossell

A la divuitena edició dels premis Gaudí la cantautora Marina Rossell ha interpretat La gavina així:

Oh, gavina voladora, 
que volteges sobre el mar
i al pas del vent, mar enfora,
vas voltant fins a arribar
a la platja assolellada,
platja de dolços records,
on dia i nit hi fa estada
la nina dels meus amors.

Foto: Univers
Converses
Marina Rossell: «A la vida has de triar les persones amb qui vius i les persones amb qui moriràs»
Gemma Ventura Farré

Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent.
Digues-li que sento
dolça melangia
i que en ella penso
en tot moment.

Oh, si igual que tu, gavina, 
el mar pogués jo travessar
fins a arribar a la platja
on tan dolç és recordar
i veure la imatge bruna
en el seu bell despertar,
de la nina que entre somnis
és tan grat d'acariciar.

Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent.
Digues-li que sento
dolça melangia
i que en ella penso
en tot moment.

Oh, gavina voladora, 
que volteges sobre el mar
i al pas del vent, mar enfora,
vas voltant fins a arribar
a la platja assolellada,
platja de dolços records,
on dia i nit hi fa estada
la nina dels meus amors.

Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent.
Digues-li que sento
dolça melangia
i que en ella penso
en tot moment.

Piano
El cant dels ocells (per Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, Marina Rossell, Montserrat Caballé, Joan Baez i Alosa)
Redacció
Data de publicació: 08 de febrer de 2026
Última modificació: 08 de febrer de 2026
