A la divuitena edició dels premis Gaudí la cantautora Marina Rossell ha interpretat La gavina així:
Oh, gavina voladora,
que volteges sobre el mar
i al pas del vent, mar enfora,
vas voltant fins a arribar
a la platja assolellada,
platja de dolços records,
on dia i nit hi fa estada
la nina dels meus amors.
Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent.
Digues-li que sento
dolça melangia
i que en ella penso
en tot moment.
Oh, si igual que tu, gavina,
el mar pogués jo travessar
fins a arribar a la platja
on tan dolç és recordar
i veure la imatge bruna
en el seu bell despertar,
de la nina que entre somnis
és tan grat d'acariciar.
Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent.
Digues-li que sento
dolça melangia
i que en ella penso
en tot moment.
Oh, gavina voladora,
que volteges sobre el mar
i al pas del vent, mar enfora,
vas voltant fins a arribar
a la platja assolellada,
platja de dolços records,
on dia i nit hi fa estada
la nina dels meus amors.
Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent.
Digues-li que sento
dolça melangia
i que en ella penso
en tot moment.