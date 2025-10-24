Lladres de sobretaula

Podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula

Piano Piano
Autor
Panxo cantant "Lladres de sobretaula"
Panxo cantant "Lladres de sobretaula"

Davant la nefasta actuació dels polítics davant la DANA, de les 229 víctimes mortals que va deixar, i de l'oblit en què s'han intentat enterrat, músics valencians s'han agrupat per exigir justícia. I ho han fet cantant Lladres de sobretaula. Hi participa Panxo, de Zoo; Pablo, de La Raíz; Malifeta, Abril, Los Chikos del Maiz i Tito Pontet. Els beneficis de la cançó es destinaran íntegrament a les associacions Víctimes DANA Octubre 2024 i Víctimas Mortales DANA 29-O.

Allà on el camp mor de pena
i no es sent el so del llamp,
Déu ens ha donat l’esquena,
s'han mesclat l'aigua i l'arena,
baixa un monstre fet de fang.

I a una taula queda vi,
diuen que és la sang de Déu,
han begut fins quedar farts,
el rellotge marca tard,
i allà ningú diu adeu.

Al país de l'olivera, per la plana i pels serrans,
la desgràcia té burrera,
i li ha pres la davantera
a uns indignes governants.

Allà on l'horta i la ribera, 
on viuen els valencians,
s'ha fet carn el mal presagi,
la rosà s'ha fet naufragi
i engull la vida al seu pas.

I ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la.
Podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula:
sou lladres de sobretaula.

Ofrenant incompetència va una colla de senyors,
que bonica està València, quan t'amagues de l'horror.
I on el silenci és salvatge, i on el dolor és paisatge,
els llepons li fan massatge a mediocres vividors.
 
Isca la gent de les cases, tornem a creuar el pont,
tornen a omplir-se les places, va nuet l'emperador,
i eixa és la nostra victòria, i us farem sentir vergonya,
sou la taca en la memòria d'aquell octubre traïdor.

I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la.
Podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula:
sou lladres de sobretaula.

I ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la.
Podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula:
sou lladres de sobretaula.

Sou lladres de sobre,
sou lladres de sobre,
sobretot de sobre
taula.

David Ramos
Passadís
Després de la DANA
Redacció
Data de publicació: 24 d'octubre de 2025
Última modificació: 24 d'octubre de 2025
