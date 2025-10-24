Davant la nefasta actuació dels polítics davant la DANA, de les 229 víctimes mortals que va deixar, i de l'oblit en què s'han intentat enterrat, músics valencians s'han agrupat per exigir justícia. I ho han fet cantant Lladres de sobretaula. Hi participa Panxo, de Zoo; Pablo, de La Raíz; Malifeta, Abril, Los Chikos del Maiz i Tito Pontet. Els beneficis de la cançó es destinaran íntegrament a les associacions Víctimes DANA Octubre 2024 i Víctimas Mortales DANA 29-O.
Allà on el camp mor de pena
i no es sent el so del llamp,
Déu ens ha donat l’esquena,
s'han mesclat l'aigua i l'arena,
baixa un monstre fet de fang.
I a una taula queda vi,
diuen que és la sang de Déu,
han begut fins quedar farts,
el rellotge marca tard,
i allà ningú diu adeu.
Al país de l'olivera, per la plana i pels serrans,
la desgràcia té burrera,
i li ha pres la davantera
a uns indignes governants.
Allà on l'horta i la ribera,
on viuen els valencians,
s'ha fet carn el mal presagi,
la rosà s'ha fet naufragi
i engull la vida al seu pas.
I ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la.
Podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula:
sou lladres de sobretaula.
Ofrenant incompetència va una colla de senyors,
que bonica està València, quan t'amagues de l'horror.
I on el silenci és salvatge, i on el dolor és paisatge,
els llepons li fan massatge a mediocres vividors.
Isca la gent de les cases, tornem a creuar el pont,
tornen a omplir-se les places, va nuet l'emperador,
i eixa és la nostra victòria, i us farem sentir vergonya,
sou la taca en la memòria d'aquell octubre traïdor.
I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la.
Podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula:
sou lladres de sobretaula.
I ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la.
Podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula:
sou lladres de sobretaula.
Sou lladres de sobre,
sou lladres de sobre,
sobretot de sobre
taula.