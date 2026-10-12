Rosalía ha estat la convidada al Saturday Night Live, un dels programes més populars de la televisió nord-americana, on ha interpretat Reliquia i Magnolias. Totes dues cançons formen part de Lux (la darrera, en el disc, la va gravar amb l'Escolania de Montserrat). Us les oferim:

Dicen que si vieras pasar

a tu lado la muerte,

en la Mercedes, la que es alargá’,

te da buena suerte.

Todos habéis venido,

hasta mis enemigos

hoy lloran.

Tírame magnolias.

Tírame magnolias.

Tírame magnolias.

Tírame magnolias.

Sobre mi ataúd, KTMs quemando rueda,

lágrimas y gomas, se derrite la madera,

gasolina y vino tinto, puros y chocolates,

bailando con amor encima de mi cadáver.

Hoy se derrocha,

burlando la suerte,

y lo que no hice en vida

lo hacéis en mi muerte.

Tírame magnolias.

Algún que otro navajazo me he llevado de la vida,

ella a mí me desarmó y yo la estoy agradecida,

y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd,

quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz.

Promete que me protegerás,

a mí y a mi nombre en mi ausencia.

Yo, que vengo de las estrellas,

hoy, me convierto en polvo,

pa' volver con ellas.

Yo que perdí mis manos en Jerez

y mis ojos en Roma,

crecí y el descaro lo aprendí

por ahí por Barcelona.

Perdí mi lengua en París,

mi tiempo en L.A.,

los heels en Milán,

la sonrisa en U.K.

Pero mi corazón nunca ha sido mío,

yo siempre lo doy.

Coge un trozo de mí,

quédatelo pa' cuando no esté.

Seré tu reliquia,

soy tu reliquia,

seré tu reliquia.

Perdí la fe en D.C.,

la amiga en Bangkok,

un mal amor en Madrid

y en México el blunt.

La mala hostia en Berlín

y el arte en Graná'.

En PR nació el coraje,

pero el cielo nació en Buenos Aires.

En Japón lloré

y mis pestañas deshilé,

y en la ciudad de cristal

fue que me trasquilé.

Pero el pelo vuelve a crecer,

¿la pureza también?

La pureza está en mí

y está en Marrakech.

No soy una santa, pero estoy blessed.

Pero mi corazón nunca ha sido mío,

yo siempre lo doy.

Coge un trozo de mí,

quédatelo pa' cuando no esté.

Seré tu reliquia,

soy tu reliquia,

seré tu reliquia.

Huyendo de aquí,

como huí de Florida.

Somos delfines saltando,

saliendo y entrando

en el aro escarlata

y brillante del tiempo.

Es solo un momento,

es solo un momento.

Mar eterno y bravo,

la eterna canción

ni tiene salida

ni tiene mi perdón.