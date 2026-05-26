Pep Guardiola, tot torna a començar

Piano Piano
Pep Guardiola i Mishima
Pep Guardiola ha acabat la seva etapa com a entrenador del Manchester City. L'equip li ha agraït tot el que ha fet amb un acte multitudinari celebrat al Co-op Live Arena (el pavelló amb més capacitat del Regne Unit). Una de les sorpreses més especials ha estat quan Mishima ha sortit a cantar el Tot torna a començar:

Quan d'un cel blau del nord
somriguin núvols blancs i bufi el vent
i els teus pulmons s'inflin com veles
i el sol t'escupi raigs al front.

Visita de Josep Guardiola a Miquel Martí i Pol l'any 2003. Autora: Montserrat Sans | Fundació Miquel Martí i Pol
L'amistat entre Miquel Martí i Pol i Pep Guardiola
Quan els pit-rojos i les caderneres
els gaigs, les garses i els mussols
refilin a l'uníson una melodia
que tens al cor, potser comencis a sospitar.

(Tothom sap que la sospita és la primera forma de fe que existeix.)

Quan recuperis tots els fragments
d'aquest naufragi que és la memòria,
d'aquests parracs ja no en direm corbates,
d'aquesta espelma ja no en direm llum.

Quan de la fosca nit salvatge
l'udol dels llops, convocant la lluna,
recorri en calfreds els petits cossos
dels vostres fills, és que tot torna a començar.

Potser tu mai has tingut un amic imaginari.
Potser tu mai li has demanat res al teu àngel de la guarda.
Potser tu mai t'has sentit fill d'un pare desconegut.

Data de publicació: 26 de maig de 2026
Última modificació: 26 de maig de 2026
