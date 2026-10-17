Carles Sabater va morir el 13 de febrer de 1999, als 36 anys, després d'acabar un concert a Vilafranca del Penedès. Mesos més tard, el Palau Sant Jordi va ser l'escenari de l'homenatge que li van retre diversos artistes. Des de Lluís Llach, Luz Casal, Sopa de Cabra, Sangtraït i Lax'n'Busto, fins a Marina Rossell, Tomeu Penya, la Companyia Elèctrica Dharma, Lídia Pujol i Sílvia Comes van versionar cançons de Sau. L'espectacle va ser dirigit per Joan Lluís Bozzo i va quedar enregistrat en un doble CD i un DVD. Us oferim la versió que Adrià Puntí va fer de Només ho faig per tu:
Em dius que soc
el teu amant amable,
que no pots viure
gaire temps sense mi.
I quan m'escoltes
el temps se't fa agradable.
Estirada en el teu llit
sense poder dormir.
T'has demanat
què he fet de la meva vida.
Imagina't
tot el que he perseguit.
Ningú no sap
en quina nit escollida
cent ampolles vaig buidar
però avui estic aquí.
Només ho faig per tu,
ara que et tinc aquí al meu davant.
Només ho faig per tu,
ara que estàs aquí al meu costat.
Només ho faig per tu,
que m'escoltes, callada, en silenci?
Només ho faig per tu.