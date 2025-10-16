La Ludwig Band ha publicat una nova cançó, ¿On t’has ficat aquesta nit?, que sona així:
He agafat l'últim tren que puja,
he caminat sota la pluja,
he plorat i em tremolaven les mans
escrivint versos d'enyor
per la que fa que el meu amor
cremi més del que havia cremat mai abans.
I ara baixo per les Rambles,
i deixaré els carrers amples,
no sé on vaig,
però sé que quan hi sigui ho sabré.
Vaig escrivint-li la cançó
per cantar-la sota el balcó,
on el meu amor creix entre alfàbrega i llorer.
Sonen havaneres, uns avis mengen boquerons,
hem brindat per l'amic Jagger i pels nostres dies bons.
Els he dit que el teu melic és el centre on orbita el món,
s'han rigut de mi per jove i m'han donat tres consells bons.
Només vull anar als teus braços per plorar com un nen petit:
¿on t'has ficat aquesta nit?
I buscant entre la dansa, no s'acaba l'esperança,
mentre sona el flabiol i el tamborí.
I una noia amb els ulls foscos m'ha endevinat en l'horòscop
que estar amb tu ho porto escrit en el destí.
Però recordo el que t'agrada
i crec que sempre et trobava
on el bafle és el superbi emperador.
Buscant llocs amb més volum,
he mirat de creuar el teu rumb
entre Alfons X i la Ronda del Guinardó.
Aquests antifeixistes desconfien d'un noi ros,
porten samarretes de futbol i bufandes de colors.
S'ha muntat una tangana davant les portes del camp,
quan he baixat la palangana on refreden les Voll-Damm.
Només volia preguntar-los-hi però cap d'ells no m'ha dit:
¿on t'has ficat aquesta nit? ¿On t'has ficat aquesta nit?
I escurant la matinada, li fotré una queixalada
a un bon plat de patata i coliflor.
El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat,
que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
I vomitaré a l'aigüera tot l'amor,
i la cambrera que em consola
sempre que tu em deixes sol
em farà passar l'estona,
me'n vaig, adeu, Barcelona!
La ciutat en la que no es pon mai el sol.
Un revisor a la Sagrera m'ha birlat tots els diners.
Maleïda nit de merda, no penso tornar mai més
a la ciutat emmurallada de la teva habitació,
on aquella matinada em vas convertir en lleó.
Jo li vaig donar el meu cos però ella volia l'esperit.
¿On t'has ficat aquesta nit? ¿On t'has ficat aquesta nit?