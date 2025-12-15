Perdó

La necessitat del plor és que et fa la cara neta

Piano Piano
Autor
Sanjosex - Foto: Wamba
Sanjosex - Foto: Wamba

Sanjosex el 2007 va publicar l'àlbum Temps i rellotge, n'escoltem la cançó Perdó.

Vaig demanar perdó per sentir-me millor,
si existís una manera de poder tornar enrere, 
és aquella sensació que et cau el món a sobre,
és condició humana equivocar-se cada setmana.

Vaig plorar abraçat a tu, així fugien les penes,
la necessitat del plor és que et fa la cara neta,
si la lluna va de dol i el desconsol t'envolta,
plora i queixa't, somriu i canta així la boira s'escampa.

Vaig demanar perdó, no ho podia fer pitjor,
com que no hi ha cap manera de deixar-ho tot com era,
vaig escriure la cançó per poder recordar el dia.
Ai, que si m'hi trobés ara, dos cops més m'ho pensaria...

Piano
Temps o rellotge
Data de publicació: 15 de desembre de 2025
Última modificació: 15 de desembre de 2025
