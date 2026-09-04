Ginestà i Nil Moliner han publicat ¿Amb qui estaràs?, una cançó que parla del que íntimament ens podem preguntar quan acaba un amor. El protagonista recorre Barcelona buscant records fins arribar al balcó de la persona amb qui havia compartit els dies. És aleshores quan es diu: ¿què deu estar fent?, ¿com continua la seva vida?, ¿amb qui viu nous moments?
Ara trec el cap d’entre la boira
i m’he trobat un tros d’allò,
bocins del cor que són la nostra història.
M’ensopego amb ells tota l’estona.
Uns són petits però fan més mal
i els vaig trobant per tota Barcelona.
Han parat les obres de les Glòries
perquè han trobat el tros més gran,
el de les pors i allò que no es perdona.
T’ho juro! M’ofeguen i m’espanten!
Tot forma part del que hem viscut,
tot són trossets del que hem perdut.
¿Amb qui estaràs aquesta nit?
¿Qui dorm amb tu al nostre llit?
¿Amb qui estaràs?
¿Qui t’abraça per l’esquena?
¿Amb qui estaràs demà al matí?
Sobre els llençols hi ha un tros de mi.
Amb qui estaràs curant les teves penes?
Curant les teves penes, sí! Curant les meves penes.
Totes les penes!
¿Qui guardarà l’amor fins que em trobi?
¿Qui em voldrà fins que em mori?
¿Qui em posarà bé la bufanda el proper hivern?
¿Què serà de mi?
¿Qui voldrà el meu pit per anar a dormir?
Qui em guardarà el secret quan pensi que no hi ets,
si em faig el fort i m’atreveixo un dia a dir-te que...
Soc aquí sota el teu balcó,
amb quatre acords fèiem la tarda
i se’ns baixaven les persianes.
I avui capaç d’entendre-ho tot,
que bonic és oblidar-te
però quin mal va fer estimar-te.
¿Amb qui estaràs aquesta nit?
¿Qui dorm amb tu al nostre llit?
¿Amb qui estaràs?
¿Qui t’abraça per l’esquena?
¿Amb qui estaràs demà al matí?
Sobre els llençols hi ha un tros de mi.
¿Amb qui estaràs curant les teves penes?
¿Amb qui estaràs curant les teves penes? Sí!