A Betlem me'n vull anar,
¿vols venir tu Rabadà?
Vull esmorzar!
A Betlem esmorzarem,
i a Jesús adorarem.
¿I amb neu hi anem?
Per la neu que al camí hi ha,
la calor ja la fondrà.
Oi, i la que fa!
Apa aixeca't, encèn el foc
i no anem a poc a poc.
Mira, massa que em moc!
Tu les teies portaràs
i el camí il·luminaràs.
Jo no ho faré pas!
¿Que no saps que aquesta nit
ha nascut Déu infinit?
¿Qui t'ho ha dit?
Doncs un àngel que volant,
ens ho anava anunciant.
No serà tant!
La samarra portaràs,
i de neu les ompliràs.
Si jo no en vull pas.
Quins vailets més espantats,
cantarem tots dos plegats.
Sí, l'orgue de gats!
Doncs avant i no badem,
que ja és hora que marxem.
Doncs vinga, cap a Betlem!