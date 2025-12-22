El rabadà

A Betlem esmorzarem, / i a Jesús adorarem

Piano Piano
Autor
Marina Rossell
Marina Rossell

A Betlem me'n vull anar,
¿vols venir tu Rabadà?
Vull esmorzar!

A Betlem esmorzarem,
i a Jesús adorarem.
¿I amb neu hi anem?

Per la neu que al camí hi ha,
la calor ja la fondrà.
Oi, i la que fa!

Apa aixeca't, encèn el foc
i no anem a poc a poc.
Mira, massa que em moc!

Tu les teies portaràs
i el camí il·luminaràs.
Jo no ho faré pas!

¿Que no saps que aquesta nit
ha nascut Déu infinit?
¿Qui t'ho ha dit?

Doncs un àngel que volant,
ens ho anava anunciant.
No serà tant!

La samarra portaràs,
i de neu les ompliràs.
Si jo no en vull pas.

Quins vailets més espantats,
cantarem tots dos plegats.
Sí, l'orgue de gats!

Doncs avant i no badem,
que ja és hora que marxem.
Doncs vinga, cap a Betlem!

14 nadales en català
Piano
14 nadales en català
Redacció
Data de publicació: 22 de desembre de 2025
Última modificació: 22 de desembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze