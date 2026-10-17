The Tyets i Miki Nuñez estrenen Raquel Sans, una cançó que van compondre al concurs La Travessa Vip de 3cat. Els artistes, juntament amb altres famosos, van passar dues setmanes de maig intentant travessar la Serra de Tramuntana de punta a punta, mentre feien proves físiques i jocs d’orientació. Entre els altres participants hi havia la periodista Raquel Sans, que feia tàndem amb Miki Núñez. El que ella no s'esperava era que els tres cantants li dedicarien aquesta cançó, que ja s'ha convertit en la banda sonora del programa. Us n'oferim el videoclip:
Quan era petit, mirava el TN,
era el 2008, la tele amb antena.
Quan cau Wall Street, van venir les penes,
però sort que erets tu, sempre qui les deia.
Hem crescut amb la teva veu,
Catalunya en silenci de nou a deu.
I ara surts a la tele i no ens ho creiem,
perquè tu, només tu!
Raquel Sans, no m’ho esperava,
Raquel Sans, joder quina mirada.
Washington, Arnold Schwarzenegger,
Xavi Coral, diga’m de què parlava!
Raquel Sans, oh, Raquel Sans,
ai, Raquel, oh, Raquel Sans.
Al cap de vint anys, em truquen d’un programa
i em diuen que ve una tal Raquel.
I, si et dic la veritat, no m’ho esperava,
Laura, no em prenguis el pèl!
El primer dia et vam dir que erets una jabata,
però tu ens vas corregir…
Això és una castellanada!
Mil minuts i un dia junts amb tu, només tu!
Raquel Sans, no m’ho esperava,
Raquel Sans, joder, quina mirada.
Washington, Arnold Schwarzenegger,
Xavi Coral, diga’m de què parlava!
Raquel Sans, oh, Raquel Sans,
ai, Raquel, oh, Raquel Sans.
Quin horror, necessito luxe ja!
Quin horror, necessito luxe ja!
Quin horror, necessito luxe ja!
Quin horror, necessito luxe ja!
Quin horror, necessito luxe ja!
Quin horror, necessito luxe ja!
Quin horror, necessito luxe ja!
Quin horror... quin horror!
Raquel Sans, és impossible no estimar-te.
Ai, Raquel, per tu em vaig instal·lar TV3 a la carta!
Raquel Sans, com derrapava,
Raquel Sans, joder, quina mirada.
Washington, Arnold Schwarzenegger,
Xavi Coral, diga’m de què parlava!
Raquel Sans, oh, Raquel Sans,
ai, Raquel, oh, Raquel Sans.