Sexo, violencia y llantas

Quién pudiera vivir entre los dos, / primero amar el mundo, y luego amarle a Dios

Piano Piano
Autor
Rosalía
Rosalía

Rosalía ha publicat el seu nou disc, Lux, format per cançons com Magnolias (que canta amb l'Escolania de Montserrat), La perla (que canta amb Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente), o aquesta:

Quién pudiera vivir entre los dos,
primero amar el mundo y luego amar a Dios,
quién pudiera vivir entre los dos,
primero amar el mundo y luego amar a Dios.

Quién pudiera venir de esta tierra
y entrar en el cielo y volver a la tierra.
Que entre la tierra, la tierra y el cielo,
nunca hubiera suelo.

En el primero, sexo, violencia y llantas, 
deportes de sangre, monedas en gargantas.
En el segundo, destellos, palomas y santas, 
la gracia y el fruto, y el peso de la balanza.

Quién pudiera vivir entre los dos,
primero amar el mundo, y luego amarle a Dios.

Rosalía
Piano
La perla
Redacció
Data de publicació: 07 de novembre de 2025
Última modificació: 07 de novembre de 2025
