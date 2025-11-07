Rosalía ha publicat el seu nou disc, Lux, format per cançons com Magnolias (que canta amb l'Escolania de Montserrat), La perla (que canta amb Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente), o aquesta:

Quién pudiera vivir entre los dos,

primero amar el mundo y luego amar a Dios,

quién pudiera vivir entre los dos,

primero amar el mundo y luego amar a Dios.

Quién pudiera venir de esta tierra

y entrar en el cielo y volver a la tierra.

Que entre la tierra, la tierra y el cielo,

nunca hubiera suelo.

En el primero, sexo, violencia y llantas,

deportes de sangre, monedas en gargantas.

En el segundo, destellos, palomas y santas,

la gracia y el fruto, y el peso de la balanza.

Quién pudiera vivir entre los dos,

primero amar el mundo, y luego amarle a Dios.