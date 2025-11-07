Rosalía ha publicat el seu nou disc, Lux, format per cançons com Magnolias (que canta amb l'Escolania de Montserrat), La perla (que canta amb Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente), o aquesta:
Quién pudiera vivir entre los dos,
primero amar el mundo y luego amar a Dios,
quién pudiera vivir entre los dos,
primero amar el mundo y luego amar a Dios.
Quién pudiera venir de esta tierra
y entrar en el cielo y volver a la tierra.
Que entre la tierra, la tierra y el cielo,
nunca hubiera suelo.
En el primero, sexo, violencia y llantas,
deportes de sangre, monedas en gargantas.
En el segundo, destellos, palomas y santas,
la gracia y el fruto, y el peso de la balanza.
Quién pudiera vivir entre los dos,
primero amar el mundo, y luego amarle a Dios.