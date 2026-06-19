El compositor Gustav Mahler va néixer a Kaliště el 7 de juliol de 1860 i va morir a Viena el 18 de maig de 1911. Us oferim una de les seves obres més conegudes, la Simfonia número. 5, que va compondre quan tenia 41 anys. Dividida en cinc moviments, destaca especialment el quart, l'Adagietto. D'una gran bellesa lírica, va ser una declaració d'amor que el compositor va dedicar a qui seria la seva futura esposa, Alma Mahler. De fet, la va escriure al principi de la relació. El director Willem Mengelberg, amic de Mahler, ho va explicar així: "En comptes d'enviar-li una carta, li va enviar aquesta partitura sense afegir-hi ni una sola paraula". Us l'oferim interpretada per l'Orquestra Filharmònica de Viena, sota la direcció de Leonard Bernstein, un dels directors més influents del segle XX.
La declaració d'amor de Gustav Mahler
Leonard Bernstein dirigeix la ‘Simfonia número 5’, una de les obres més importants del compositor austro-bohemi
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Data de publicació: 19 de juny de 2026
Última modificació: 19 de juny de 2026