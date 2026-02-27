Pel barri es comenta és el títol del nou disc de la Ludwig Band. Us n'oferim aquesta cançó:
¿De debò m'estimes o ho dius perquè ho has de dir?
¿És veritat que em necessites o és que et sents en deute amb mi?
Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor.
¿Et puc prendre la paraula que hi seràs si em fas falta?
¿O per què vull el teu amor?
Saps que si vens un dia fosc no penso baixar-te a obrir,
que el que guardo per mi, en el fons, ho guardo només per mi.
Sé fingir i mai no em sentiràs dir que amb mi et vas perdre un tresor.
¿T’atreviràs a estimar-me sense intentar canviar-me?
¿O per què vull el teu amor?
Saps que seré teu si m'ho proposes.
Vinga, no fotem! Ja som prou grans
per saber com van les coses i per haver oblidat abans
el perfum de tantes roses, l'escalfor de tantes mans.
Bé, d'acord, ja m'he decidit: m’enamoraré de tu.
Pots quedar-te tota la nit, no ens molestarà ningú.
Fem florir en aquest jardí una flor pel bon humor,
¿o de debò m’he de creure que ens tornarem a veure?
¿O per què vull el teu amor?
¿O et puc prendre la paraula que hi seràs si em fas falta?
¿O per què vull el teu amor?