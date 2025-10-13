OKDW (àlies de la cantant Virts Martos) és un nou fenomen de la música catalana: les seves cançons són una barreja de hip-hop, R&B, soul i pop. L'any 2023 va publicar el seu primer disc, 08880, i, després d'uns quants senzills, ha tret Gràcies, molt amable, fins aviat, format de cançons com aquesta:
Oh, yeah, tot el que puc fer.
Oh, no, no ho has vist prou bé.
Per molt que et porti mel
no veuràs que és dolça.
Si no has obert la boca
no té gust de res.
Les coses te les perds
per anar fent l'eruga.
Podré portar beguda,
però no donar-te set.
Mai no he viscut la vida amb molts diners,
però és que tinc algo que ningú més té.
Amb un tresor escrit a cada vers
a quant va el gram dels meus papers?
(Jo què sé)
Oh, yeah, tot el que puc fer.
Oh, no, no ho has vist prou bé.
Oh, yeah, tot el que puc fer.
Oh, no, no ho has vist prou bé.
De cara a la paret
no veuràs gran cosa,
potser és que no et fa nosa
perdre't el que tens.
Quan tinguis un moment,
per deixar la cova,
t'he fet aquesta nova,
no sé si m'entens.
Mai no he viscut la vida amb molts diners,
però és que tinc algo que ningú més té.
Amb un tresor escrit a cada vers
a quant va el gram dels meus papers?
(Jo què sé)
Oh, yeah, tot el que puc fer.
Oh, no, no ho has vist prou bé.
Oh, yeah, tot el que puc fer.
Oh, no, no ho has vist prou bé.
La mona, mona es queda, si no porta el seu vestit,
però mira quina seda, sé que sona massa fi.
OKDW és una party amb el Peter i la Virts,
No calen explicacions tu mou el cul tota la nit.
(Tu mou-lo, tu mou-lo, tu mou-lo, tu mou-lo, tu mou el cul tota la nit...)