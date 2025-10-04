Aseregé (per Svetlana i Alosa)

En el Desconcert d'iCat, Svetlana i Alosa van versionar en català l'Aserejé que Las Ketchup van popularitzar el 2002 (i que va vendre més de set milions de còpies arreu del món). Titulada Aseregé, n'han canviat la lletra mantenint-ne l'esperit festiu. Us n'oferim aquesta versió i l'original:
Mira-la que va de canto, amb aquesta ves al tanto,
perquè ella és la més marrana.
Elles van picant pandero, com rebota el seu trassero,
sembla que ballin sardanes.
Perquè amb Alosa i Svetlana et passes el cap de setmana
posseïda per un ritme ragatanga.
I quan ja estàs fent un pensa, la DJ de cop la llença
per les gates la cançó més desitjada.
I la gossa,
i la sorda,
m'has dit gorda?
(No tia, t'he dit sorda!)
Aseregé,
ja no ho sé,
si jo soc més de gresca o xerinola,
si xalo amb el xixo o faig buididipí.
Aseregé,
ja no ho sé,
si jo soc més de gresca o xerinola,
si xalo amb el xixo o faig buididipí.
Aseregé,
ja no ho sé,
si jo soc més de gresca o xerinola,
si xalo amb el xixo o faig buididipí.
Pot semblar surrealista, però compartim una llista
de gent amb qui hem fet suki. (Marrans!)
Són les cosetes que passen a la juerga catalana,
que tot queda a casa, cuqui.
Perquè amb Alosa i Svetlana et passes el cap de setmana
posseïda per un ritme ragatanga.
I quan ja estàs fent un pensa, la DJ de cop la llença
per les gates la cançó més desitjada.
I la gossa,
i la sorda,
m'has dit gorda?
Aseregé,
ja no ho sé,
si jo soc més de gresca o xerinola,
si xalo amb el xixo o faig buididipí.