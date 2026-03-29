"Jacint Verdaguer va escriure aquest himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat l’any 1880, amb motiu de la celebració del mil·lenari de la troballa de la santa imatge. A partir del seu poema, es va organitzar un concurs de composició que va guanyar Josep Rodoreda. Amb el text de Verdaguer i la música de Rodoreda es va constituir un dels tresors musicals més valuosos del nostre patrimoni sonor", expliquen el grup Obeses. El seu cantant, Arnau Tordera, n'ha fet un nou arranjament que inclou instruments moderns que dialoguen amb la tradició eclesiàstica. A més a més, han comptat amb la Coral Canigó dirigida per Jofre Bardolet.
Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel:
Il·luminau la catalana terra,
guiau-nos cap al cel.
Amb serra d'or los angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau:
Reina del cel que els serafins baixaren,
dau-nos abric dins vostre mantell blau.
Alba naixent d'estrelles coronada,
Ciutat de Déu que somià David,
a vostres peus la lluna s'és posada,
lo sol sos raigs vos dóna per vestit.
Dels catalans sempre seru Princesa,
dels espanyols Estrella d'Orient;
siau pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors lo port de salvament.
Donau consol a qui la pàtria enyora
sens veure mai los cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora,
tornau a Déu los cors que l'han deixat.
Mística Font de l'aigua de la vida,
rajau del cel al cor de mon país;
dons i virtuts deixeu-li per florida;
feu-ne, si us plau, lo vostre paradís.
Ditxosos ulls, Maria, los que us vegen,
ditxós lo cor que s'obre a vostra llum;
Rosa del cel que els serafins voltegen,
a ma oració donau vostre perfum.
Cedre gentil del Líbano corona,
Arbre d'encens, Palmera de Sió,
lo fruit sagrat que vostra amor nos dóna
és Jesucrist , lo Redemptor del món.
Amb vostre nom comença nostra història
i és Montserrat lo nostre Sinaí:
sien per tots l'escala de la Glòria
eixos penyals coberts de romaní.
Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel:
Il·luminau la catalana terra,
guiau-nos cap al cel.