Al Macba de nit i de dia

El dissabte 15 de maig és la Nit dels Museus i el dimarts 18 de maig, el Dia Internacional dels Museus. Per celebrar-los, el Macba obre les seves portes de manera gratuïta als visitants i durant la Nit i el Dia ofereix un programa especial d’activitats pensades per a tots els públics.







Foto: Macba



Una nit que durarà tot un dia

El matí del dissabte 15, d’11 h a 13 h, el Macba dona el tret de sortida a la celebració amb l’activitat familiar Els microclimes vibratoris. La gran revetlla. L’Atri de l’edifici Meier es convertirà en un lloc nou, ric i canviant en què apareixeran petits paisatges i microclimes inesperats a través del so, la imatge, l’espai… un univers sensorial on, amb la imaginació, es convidarà a ballar i compartir els moviments de cadascú en una dansa amb l’entorn al ritme de la música que hi posaran Bea Fernández i Xavi Manubens. Aquests microclimes que vibraran amb la música seran un lloc on poder escoltar com creixen les fulles a la primavera, el brunzit dels insectes tropicals, o bé contemplar la Via Làctia i deixar-se anar.

A més, d’11 h a 21 h i a l’Auditori Meier, es projectarà una selecció de peces de la Col·lecció MACBA, triades d’entre el centenar d’obres que integren el Manual del museu, una ocasió única (us hi podeu inscriure a través d’aquest enllaç) per veure en el format original i en pantalla gran unes obres que fa temps que no es mostren a les sales de Col·lecció. A la tarda, i fins la nit, el museu permetrà accedir gratuïtament (amb inscripció prèvia) a les exposicions actuals: Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació, En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, Un segle breu: Col·lecció MACBA i Coses que passen.

Jean-Michel Basquiat, Self-Portrait, 1986, Acrílic sobre tela, 180 x 260,5 cm, Col·lecció MACBA. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col·lecció Salvador Riera



El Dia Internacional amb el museu al centre

El dimarts 18 de maig també serà una jornada de portes obertes a totes les exposicions que es poden visitar actualment i, per celebrar els museus, ells mateixos es posaran al centre del debat a l’activitat Dissentir i cuidar: reinventant el museu, una taula que integraran persones involucrades en institucions museístiques diverses, concretes i situades en diferents contextos per compartir experiències i projeccions. El debat, coorganitzat amb el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, es podrà seguir en línia a partir de les 17:30 h.

Més tard, a les 19:30 h, amb motiu de la presentació del Manual de la Col·lecció Macba, una publicació en què obres, artistes, idees, llocs i dates formen un entramat conceptual que defineix la identitat del museu, tindran lloc tres taules rodones en què es posarà en joc la mateixa proposta del llibre, la seva conjugació de conceptes, artistes i obres. Hi participaran Ferran Barenblit, Tanya Barson, Pablo Martínez, Melanie Smith, Leonor Antunes, Maite Garbayo, Itziar Okariz, Dora García, Germán Labrador, María Ruido i Marcelo Expósito, artistes i pensadores que han contribuït en la publicació i amb el seu treball i complicitat formen part indispensable del museu, i debatran al voltant d’alguns dels conceptes que s’hi aborden, com les idees d’abstracció, la performativitat i la memòria. Aquesta activitat es podrà seguir en directe presencialment (amb inscripció prèvia) i també en línia.

Coberta del ‘Manual’ del Macba. Foto: Gemma Planell

A més de les activitats programades i l’accés gratuït a les exposicions, des del 15 i fins al 18 de maig el Macba posarà a l’abast de tothom una selecció de publicacions a un preu únic de 6 euros. Serà a la Macba Store Laie del 15 al 18 de maig en horari habitual.