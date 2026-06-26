Escriure per pensar

Descripció
Un taller d'escriptura per aprendre a estructurar les idees per escrit, per aconseguir que un text sedueixi i convenci els lectors. Redactarem textos poc o molt personals, de ficció o no, lligats o desvinculats de l'actualitat. L'objectiu és tenir coses per dir i dir-les ben dites. Treballarem a partir dels escrits que aniran fent els mateixos alumnes.
Detalls
Hores de curs· 15, repartides en cinc sessions intensives de tres hores cadascuna
Edicions i dates· Els dijous 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre de 2026
Horari· De 18.00 a 21.00 h
Preu· 290€
Inscripció
Escriu-nos un correu a tallerscatorze@gmail.com o omple el formulari següent per comprar el taller.
Contacte
Et podem respondre qualsevol pregunta sobre el taller i te'n podem donar tots els detalls que necessitis. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com.
Quan hagis realitzat el pagament, rebràs la confirmació de la comanda al teu correu electrònic. Ens posarem en contacte amb tu de nou quan quedin uns dies per l'inici del taller. Fins llavors, si necessites qualsevol cosa, escriu-nos a tallerscatorze@gmail.com.
Espai
Un despatx a la llibreria Ona del carrer Pau Claris, 94 de Barcelona.
L'escriptora Eva Piquer
Eva Piquer (Barcelona, 1969) és escriptora i periodista cultural. Edita i dirigeix el magazín literari i de creació Catorze. Ha rebut el premi Josep Pla de novel·la i el premi Atlàntida a la millor articulista en llengua catalana. La seva última novel·la es titula Aterratge (Club Editor), que ha rebut el premi Setè Cel a la millor novel·la del 2023. I el 2025 va publicar Difamació, també a Club Editor.