Desconnectats emocionalment

14 fotografies mostren com la hiperconnexió del món d'avui ens està aïllant fins i tot dels que més estimem

Passadís Passadís
Autor
Elena, Malena, Dean, 2005
Elena, Malena, Dean, 2005

Parelles que viuen juntes però que no parlen: cadascuna està mirant el seu mòbil. Matrimonis absents: hi són, però no. Famílies en què cadascú, la mare, el pare, els fills, està al seu món. ¿En què ens hem convertit? ¿Per què, tot i estar més connectats que mai, ens fa l'efecte que vivim aïllats? Yolanda del Amo, al projecte Archipiélago, va retratar persones que conviuen en una mateixa casa, però que estan desconnectades: tot i estar juntes, entre elles hi ha una estranyesa, una distància. Del Amo, que ha fet aquest projecte amb amics i familiars que protagonitzaven escenes imagines i alhora absolutament normals, ho explica així: «Archipiélago explora les relacions personals, allò que ens uneix i allò que ens separa, la dicotomia entre el desig de comunicar-nos i la necessitat d'estar sols. La relació entre les persones fotografiades es defineix a través del lloc que habiten, que es converteix en una extensió psicològica del que són. Utilitzo el silenci com un mapa comú, en què les meves fotografies se situen com una successió d'illes, separades per la solitud i unides pel vincle íntim d'un món compartit».

6.

Jesse, Kerry, 2005
Jesse, Kerry, 2005

1. 

Minou, David, 2006
Minou, David, 2006

2.

Claudia, Peter, Luna, 2006
Claudia, Peter, Luna, 2006

13.

Claire, Jonathon, 2006
Claire, Jonathon, 2006

10.

Winfried, Brigitte, 2006
Winfried, Brigitte, 2006

10.

Marcela, Hugo, 2007
Marcela, Hugo, 2007

8.

Edith, Juan, 2007
Edith, Juan, 2007

4.

Aron, Helen, Laura, 2008
Aron, Helen, Laura, 2008

7.

Amanda, Jimmy, 2008
Amanda, Jimmy, 2008

9.

Hunter, Piper, Frances, 2008
Hunter, Piper, Frances, 2008

5.

Vicki, Víctor 2009
Vicki, Víctor 2009

12.

Noemi, Joseant, 2010
Noemi, Joseant, 2010

3.

Hana, Dana, 2011
Hana, Dana, 2011

14.

Amaya, Estela 2012
Amaya, Estela 2012
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Passadís
El plaer d'estar sola
Catorze

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

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Publicació: 02 d'octubre de 2026 a les 12:58
Modificació: 02 d'octubre de 2026 a les 12:59
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