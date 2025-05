L'encant de visitar museus de nit

Aquest cap de setmana tenim un pla molt especial. El dissabte 17 de maig se celebra la Nit dels Museus com a prèvia del Dia Internacional dels Museus, que és l'esdeveniment més important que organitza, des del 1977, el Comitè Internacional dels Museus (ICOM). El lema d’enguany, «El futur dels museus en comunitats en canvi constant», vol posar el focus en el paper transformador que tenen aquestes institucions en un món sotmès a profunds canvis socials, tecnològics i mediambientals. De fet, a Catorze hem publicat aquest article per veure com quatre museus (el Museu d’Història de Catalunya, el Museu Terra, el Museu d’Art Medieval de Vic i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu) s'estan adaptant als nous temps.

A Barcelona més de noranta museus obriran les portes des de les set del vespre fins a la una de la matinada per oferir-nos des de concerts i recitals fins a tallers i visites guiades. De fet, és una de les edicions que compta amb més equipaments: enguany s’hi incorporen equipaments que no hi van participar l’any passat, com és el cas del Museu de les Aigües, el Palau Mercader, el Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC) i la Fundació MAPFRE. I s’estrenen Casa Batlló, l’Espai Moja. Catalunya: Patrimoni Viu, la Fundació Úniques, l’Hospital de St Saver, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona - l’Hivernacle i el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA). El llistat de museus barcelonins és per a tots els gustos: el CaixaForum, el Museu Picasso, el Castell de Montjuïc, el Centre d'Arts Santa Mònica, el CCCB, la Fundació Joan Miró, el Museu Tàpies, el MNAC o el Museu Frederic Marès, entre molts d'altres. A més a més, arreu de Catalunya trobareu tot d'activitats gratuïtes (des de portes obertes i visites guiades fins a tallers i concerts) dirigides a tots els públics.

No us perdeu aquesta oportunitat: mireu en aquest mapa tots els que hi participen, traceu la vostra ruta i comproveu, en primera persona, el poder transformador que té un museu tant de dia com de nit. Perquè tal com deia Marta Orriols en el text que ha dedicat al poder sanador que tenen, "La teoria i les conclusions sovint desdibuixen el que és més important: no ens correspon a tots analitzar l’art i desxifrar-lo, gairebé sempre, i per a tots nosaltres, és molt millor i més eficient deixar-nos travessar per l’art. L’art parla quan la ment calla, quan es fa el silenci dins nostre. I és un silenci revelador i sempre reparador."