Tot i que Pablo Picasso mai va visitar l’illa de Xipre, l’art antic xipriota sí que va arribar cap ell. Fins al 27 de setembre, al Museu Picasso podem veure l’exposició Picasso Xipre. Trobades amb la ceràmica del Mediterrani. Comissariada per Androula Michael, Eftychia Zachariou-Kaila i Emmanuel Guigon, i organitzada gràcies a la col·laboració del mateix museu i del Departament d’Antiguitats del Ministeri de Cultura de Xipre, ens ensenya el diàleg que l'artista va fer amb peces que va conèixer en col·leccions europees, com les del Louvre, i en publicacions especialitzades de la seva època.
I és que Xipre, una illa amb una tradició ceràmica que abasta mil·lennis, ha estat durant molt de temps un lloc d'una extraordinària complexitat cultural. L'abundància d'argila i la seva posició entre la insularitat i l'intercanvi cosmopolita han afavorit una cultura ceràmica dinàmica en què les tradicions locals s'han absorbit, adaptat i transformat mitjançant influències externes. Les formes complexes, la invenció lúdica i un diàleg constant entre funció i figuració caracteritzen tant la ceràmica de l'antic Xipre com l'obra en argila de Picasso.
De fet, aquesta exposició va néixer a partir de la sorprenent similitud morfològica entre la peça de Picasso Rostres de dona i un antic compost xipriota de l’edat del bronze antiga. La presentació d’aquestes dues peces el 2019 va ser el punt de partida de l’actual projecte, que ara va encara més enllà: per primera vegada, el gerro trípode de Picasso es posa en diàleg amb diversos atuells compostos xipriotes. A partir de la sorprenent proximitat formal entre obres tan allunyades en el temps, l’exposició explora la ceràmica com un llenguatge compartit de formes, gestos i memòria cultural. Figures antropomorfes, criatures mítiques, màscares, toros o animals marins ens conviden a reflexionar sobre la persistència de certes imatges i sobre la capacitat de l’art per conservar, transformar i reactivar la memòria de la Mediterrània.
Amb una acurada selecció d’obres procedents de museus i col·leccions d’arreu d’Europa —incloent-hi peces destacades del Museu Picasso de Barcelona i del Departament d’Antiguitats de Xipre—, aquesta exposició ofereix una oportunitat única per redescobrir una vessant de Picasso poc coneguda. És una proposta gratuïta que promet sorprendre, inspirar i despertar la curiositat tant dels amants de l’art com del públic general. A més, la mostra s’emmarca en la política d’accessibilitat del museu adreçada al públic local, amb iniciatives com Picasso Convida: de dijous a dissabte, de 19:00 a 21:00 h, l’accés al museu és gratuït i s’hi ofereixen visites guiades en català, també gratuïtes, a les 19:00 h. Només cal reservar plaça i deixar-se seduir per aquest fascinant viatge entre la ceràmica antiga i l'univers creatiu de Picasso. Us oferim, com a tast, un viatge a través de set obres de Picasso i set obres antigues d'art xipriota.
1. Pop, Pablo Picasso.
Argila blanca cuita, emmotllada, decorada amb engalbes i òxids, banyada amb vernís; esquerda de cocció subjecta amb grapes pel darrere.
2. Dos peixos, Pablo Picasso.
Argila blanca cuita, decorada amb engalbes i esmalt blanc, pàtina fosca. Revers: decorada amb òxid i pàtina gris.
3. Centaure picador, Pablo Picasso.
Argila blanca cuita, decorada amb engalbes i òxids, banyada en vernís; esquerda de cocció i escrostonat original a la vora cobert amb vernís.
4. Oreneta, Pablo Picasso.
Argila blanca cuita, emmotllada, decorada amb engalbes i òxids, puntejada, amb excisions, banyada amb vernís; esquerda de cocció subjecta amb grapes pel darrere.
5. Peix sobre fons fosc, Pablo Picasso.
Argila vermella cuita, tornejada, decorada amb engalbes, òxids, pastel ceràmic, parcialment pintada amb vernís, pàtina de tinta xinesa.
6. Dansaires fent rotllana, Pablo Picasso.
Argila vermella cuita, tornejada, amb ansa tornejada afegida, decorada amb engalba negra i blanca, parcialment pintada amb vernís.
7. Màscara negra, Pablo Picasso.
Argila blanca cuita, decorada amb engalbes i òxids, esmalt blanc (d’estany); gran esquerda de cocció al centre.
8. Àskos amb forma d’ocell, autor desconegut.
9. Àskos de ceràmica bicroma amb dos brocs. Un broc té la forma d’una dona que suporta una àmfora sobre el cap i l’altre mostra el cap d’un animal amb banyes, autor desconegut.
10. Gerret de ceràmica White Painted III amb representació d’un centaure al cos, autor desconegut.
11. Recipient compost de ceràmica Red Polished, autor desconegut.
12. Cràter micènic, autor desconegut.
13. Recipient amb forma d’ocell, autor desconegut.
14. Figura de terracota que porta una màscara en forma de cap de brau, autor desconegut