La vida del Pacífic

¿Què passa a l’altra punta del planeta? L'exposició Veus del Pacífic. Innovació i tradició, que es pot visitar fins al 15 de febrer de 2026 al CaixaForum Barcelona, convida a sortir de l’abstracció del mapa mundi i apropar-se a la realitat concreta d’un territori que ens pot semblar: les illes de l’Oceà Pacífic. Des de Nova Guinea i Palau a l’oest fins a Rapa Nui (illa de Pasqua) a l’est, i des de Hawaii al nord fins a Aotearoa (Nova Zelanda) al sud. Oceania concentra una diversitat mediambiental extraordinària, motor de vida i del desenvolupament, tant artístic com tecnològic, dels seus habitants.
La mostra destaca perquè trenca amb l’esquema habitual dels museus etnogràfics. En lloc d’acabar amb la idea d’innovació, la posa al principi: artistes contemporanis dialoguen amb la tradició, reutilitzen materials colonials i converteixen peces ancestrals en objectes vius. El recorregut, estructurat en set àmbits temàtics —introducció, “innovadors”, “teixidors”, “ballarins”, “guerrers”, “talladors” i “viatgers”— expliquen un món immens fet de gestos, tècniques i símbols compartits per gairebé 1.800 cultures.
També hi ha espai per a la crítica. L’exposició recorda la colonització europea del segle XVI i la devastació que va implicar per a moltes comunitats, però també recalca la capacitat d'adaptació i resiliència d'aquestes. D'altra banda, s'assenyala el gran repte actual: revertir els efectes del canvi climàtic, ja que l'ascens del nivell del mar i la contaminació de les aigües amenacen la mateixa existència de les illes.
Un total de 211 objectes, presentats en col·laboració amb The British Museum, mostren la mirada cosmopolita, dinàmica i innovadora que connecta els habitants de les illes del Pacífic al llarg de la història. La mostra busca establir un pont entre aquests pobles i el públic del CaixaForum, convidant-nos a mirar el món amb una amplitud nova.