Al CaixaForum Barcelona es pot veure fins al 6 d’abril de 2026 l’exposició Som natura, una experiència immersiva creada per OASIS Immersive Studios i National Geographic. La mostra proposa un viatge sensorial de 68 minuts que combina imatges espectaculars, música i art digital per parlar de la biodiversitat i del vincle profund que tenim els humans amb el planeta.
El recorregut immersiu es divideix en tres sales, en què les projeccions ocupen parets i terra per envoltar completament el visitant. En el primer àmbit, trobem un homenatge visual a la vitalitat i bellesa dels ecosistemes i la biodiversitat —mars, selves, deserts, fauna— que mostra la força regenerativa de la natura. El segon àmbit, més abstracte, la peça digital suggereix els vincles invisibles que connecten tots els éssers vius. Finalment, a l’última sala, les projeccions aporten una mirada esperançadora sobre l'empremta humana, amb exemples reals d’organitzacions i associacions d’arreu del món que treballen per conservar espècies i tenir cura dels ecosistemes, demostrant que és possible revertir els cicles destructius.
En acabar, un espai de mediació convida a jugar i reflexionar, fent que l’espectador se senti partícip d’allò que acaba de viure. Som natura és un espai de calma i sanació enmig del soroll i dels estímuls negatius que rebem cada dia, els quals sovint, en lloc d’ajudar, acaben bloquejant i portant a l’immobilisme. En aquest context, aquesta exposició convida a reflexionar amb serenor, sense sensacionalismes, i a mirar la realitat des de l’exposició clara i honesta dels fets. La seva força és l’optimisme que s’hi transmet: en lloc de remarcar només els riscos ambientals, posa el focus en la capacitat col·lectiva per revertir-los. És una exposició que es pot gaudir tant per l’espectacle visual com pel missatge que deixa: tots formem part d’aquesta natura i tots podem ajudar a cuidar-la.
Aquest format d’exposició és cada cop més habitual a Barcelona, on l’art i la tecnologia s’uneixen per crear experiències immersives i participatives que no només es miren, sinó que es viuen. Ara mateix, per exemple, a l’Ideal Barcelona es pot veure Leonardo versus Michelangelo, una altra proposta que confirma l’interès creixent del públic per aquest tipus de vivències culturals.