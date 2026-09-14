¿Què passaria si Jesús tornés a la Terra i el poder el considerés una amenaça? Aquesta és la pregunta que planteja El Gran Inquisidor (Bach, Dostoievski, Messiaen), un espectacle que, de la mà de Lluís Homar i el Piano Duo Brugalla & Stambolov, unirà la llegenda del Gran Inquisidor d'Els germans Karamàzov de Dostoievski, amb la música de Bach i Messiaen.
En aquest text singular de l'escriptor rus, situat en la Sevilla del segle XVI, en els temps més ferotges de la Inquisició, Jesús reapareix estranyament sobre la terra produint dos miracles entre la multitud. El màxim cardenal de la Santa Inquisició el fa tancar a la garjola i, amenaçant-lo amb la foguera, li diu que els éssers humans no volen ser lliures, sinó que prefereixen que algú decideixi per ells, els doni seguretat i els prometi felicitat a canvi d’obediència. Jesús, en canvi, no respon. I és precisament aquest silenci el que fa més fort el conflicte: davant d'aquell poder que vol controlar-ho tot, Jesús representa la resistència tranquil·la i pacífica d'una llibertat que no es pot imposar ni explicar amb un discurs. El relat de Dostoievski posa sobre la taula una de les preguntes més universals de la condició humana: ¿preferim ser lliures, amb tots els dubtes i les responsabilitats que això comporta, o que algú decideixi per nosaltres?
La música no és només un acompanyament del text, sinó que hi estableix un diàleg i en fa de contrapunt. Bach i Messiaen van buscar en la música una forma d’apropar-se a allò que no sempre es pot explicar amb paraules: al món de l’esperit i la mística.
Sortegem deu entrades dobles per a la funció del divendres 2 d'octubre a les 19:30 h, i deu més per a la del dissabte 3 d'octubre a les 20:00 h. Podeu participar-hi fins al 25 de setembre a través del post que n'hem fet a Facebook i Instagram.