«Tant de bo fos jo qui em mantingués jove per sempre i el retrat el que envellís! No hi ha res al món que no donaria... Donaria la meva ànima perquè fos així!». ¿Què series capaç de fer per mantenir-te jove per sempre? ¿Quin preu estaries disposat a pagar? Oscar Wilde va convertir aquestes preguntes en la novel·la El retrat de Dorian Gray. A partir del 30 de juny, arriba a l'escenari del Teatre Romea per recordar-nos que la joventut eterna potser no és el regal que sembla. Al Festival Grec, Marc Rosich presenta una proposta singular que transforma el clàssic de Wilde en una experiència íntima en què teatre i música dialoguen.
L'actriu Àngels Gonyalons es posa en la pell d'Oscar Wilde per defensar aquesta novel·la dels atacs de la crítica del seu temps. És a través de la seva veu que en veiem tots els personatges: fa de Dorian, el jove que sent enveja de la bellesa del seu propi retrat i fa un pacte amb el diable per conservar eternament la joventut; de Basyl Hayward, el pintor del controvertit retrat; de Sybil Vane, la jove actriu de qui Dorian s'enamora; però sobretot, de Lord Henry, el dandi depravat que acompanya Dorian en la seva baixada als inferns, mentre el seu retrat es va transformant monstruosament.
Amb música original de Jordi Cornudella, amb el trio vocal format per Jordi Vidal Pau Oliver Pol Blancafort, i el quintet de corda interpretat per Leos Quintet, l'espectacle esdevé un delicat viatge a l'univers de Wilde, en què paraula i música s'entrellacen. I és que més d'un segle després, en una societat obsessionada amb la imatge, les xarxes socials i la joventut eterna, les preguntes que plantejava Wilde encara avui ressonen amb força.
Sortegem 20 entrades dobles per assistir a la funció del divendres 4 de juliol a les 19:30 h. Podeu participar-hi a través del post que n'hem fet a Facebook i Instagram.