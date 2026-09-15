¿Què hauria passat si hagués triat l'altra opció? ¿I si no hagués dit allò? ¿I si...? Les preguntes que ens fem en condicional són l'eix central de Göteborg, l'obra de teatre que, dirigida per Jordi Casanovas, podrem gaudir el 27 de setembre a L'Atlàntida de Vic.
Després de trenta-dos anys de silenci, la Paula (interpretada per Maria Molins) es presenta a casa del Sergi (Roger Coma) amb una proposta urgent: saber què va passar en aquell viatge d'adolescència a Göteborg, quan la seva relació d'amor es va trencar per sempre. Armats amb un vell diari i records fragmentats, intentaran reconstruir aquells tres dies que van marcar les seves vides.
A contrarellotge i amb la presència dels seus «jo» de divuit anys, interpretats per Berta Rabascall i Jan Mediavilla, el retrobament es converteix en un interrogatori creuat sobre l’amor, la memòria i les segones oportunitats. Però, ¿quin objectiu té la Paula? ¿Vol acabar de trencar amb el passat o reobrir un tema que semblava tancat?
Göteborg parteix d’una fantasia tan humana com impossible: poder tornar enrere i prendre una altra decisió. L'obra de Jordi Casanovas és una comèdia romàntica agredolça, amb viatges en el temps, secrets adolescents i una bona dosi de nostàlgia.
Sortegem dues entrades dobles per a la funció del diumenge 27 de setembre a les 18:00 h. Podeu participar-hi fins al 22 de setembre a través del post que n'hem fet a Instagram i a Facebook.