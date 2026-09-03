La periodista i activista Gloria Steinem va néixer a Toledo (Ohio) el 25 de març del 1934 i ha mort als noranta-dos anys el 2 de setembre del 2026. Recordem una de les figures més influents del moviment feminista contemporani amb aquestes 14 reflexions:
1. El feminisme consisteix fonamentalment a tenir respecte per tu mateixa i pels altres. El feminisme no diu que les dones siguin més importants, sinó que no són menys importants.
2. Les dones tenen dues opcions: o són feministes o són masoquistes.
3. Les dones sempre diem: “Podem fer qualsevol cosa que facin els homes”, però els homes haurien de dir: “Podem fer qualsevol cosa que facin les dones”.
4. Les dones potser som l'únic grup que es torna més radical amb l'edat. Sempre penso que estaria molt bé que un exèrcit de dones de cabells blancs prengués el control de la Terra.
5. ¿Recordes quan tenies nou anys i eres una nena independent que s'enfilava als arbres i deia: “Sé què vull, sé què penso”? Això ho senties abans que el gènere se t’imposés. Tot i això, als 60 anys tornes a ser lliure. Ets la mateixa persona que eres als nou o deu anys, amb la diferència que ara tens el teu pis i, amb sort, tens una mica de diners. Així que pots fer el que vulguis.
6. De petita, donava per fet que podies fer qualsevol cosa. No tenia germans, només una germana gran. No se’m va acudir que hi hagués una diferència profunda fins que vaig tenir dotze o tretze anys: és aleshores quan notes que t'encolomen plenament el paper femení. Bàsicament, saps que t’has de casar, tenir fills, adoptar el cognom del teu marit i assumir la seva identitat. Així que donava per fet que hauria de casar-me amb l’home en què jo volia convertir-me. No hi havia elecció. Va ser l'inici del moviment feminista el que em va fer obrir els ulls: "Espera un moment, sí que podem triar".
7. El moment de més revelació va ser quan vaig cobrir un acte sobre l’avortament a Nova York per a la revista New York. Per primera vegada a la vida, vaig sentir dones que parlaven en públic d’una cosa que només els passava a elles, que posava en perill les seves vides, que les sotmetia a assetjament sexual. Aquí és on vaig pensar: "¿Per què és il·legal? ¿Per què és un delicte?"
8. Qualsevol dona que decideixi comportar-se com un ésser humà en plenitud ha de saber que els exèrcits de l'statu quo la tractaran com una mena de broma de mal gust.
9. Mai resoldrem la feminització del poder fins que no resolguem la masculinització de la riquesa.
10. Si no ets feminista, estàs mirant el món amb un ull obert. Necessites obrir els dos ulls i veure el món sencer.
11. La llei i la justícia no sempre són el mateix. Quan no ho són, destruir la llei pot ser el primer pas per canviar-la.
12. Si criéssim encara que fos una sola generació d'infants sense violència, no tenim ni idea del que podria arribar a ser possible.
13. Espero que les dones joves se sentin acompanyades a l’hora d’expressar els seus talents i entenguin que tenen dret a triar. No vull fer creure a les dones joves que no hi ha obstacles. Això és mentida: hi ha obstacles. No és gaire bo dir als nens: "Pots ser el que vulguis", perquè no és veritat. És molt millor dir-los: "Hauries de poder arribar a ser el que vulguis". I superar els obstacles serà tan satisfactori i tan divertit, i tindràs tanta companyia!
14. En realitat, no sabem quins dels nostres actes d'avui configuraran el futur. Però hem d'actuar com si tot el que fem importés, perquè potser importa.