Les dones de la meva família

Filleta meua em deien, petita meva en deien, nineta dels meus ulls, sangueta meva

Biblioteca Biblioteca
Autor
Corsdepardal

Les dones de la meva família família
caçaven caçaven ocells, pardals, ocells, pardals,
i els feien cantar cantar dia i dia i dia i dia
mentre les olles bullien, cels oberts, esbatanats,
els cossis remullaven roba vella despullada arnada aigualida
            no esbandida eixalavada
i les finestres s'obrien, parien, s'obrien
perquè la bellesa els regalés cants i flors i flors i cants,
zumzejants, zigzaguejants, refilants, xiuxiuejants,
que no entenien que no entenien res. Res de res.
Només sabien, gaudien, morien per la bellesa.
M'ofegaré en una forca de llum, enforcall de llum, call de llum.
I així, decapitaven l'animal,
veien la seva sang córrer rierol de sang corre, corre
amb la vida corre, aigüera avall corre, escola't, sang escolana,
            sang escolaneta,
i no entenien res però se'l menjaven per no morir
i feien que me'l mengés per no morir.
I així per la mort no moríem. La sang s'estava a dins.
             Engabiada. Protegida.
Assimilada, encerclada, la sang dins i no fora,
Filleta meua em deien, petita meva en deien, nineta dels
           meus ulls, sangueta meva,
           em deien deien-deien
movent-se inquietes, neguitoses, afanoses amunt i avall i
           amunt per aquells pisos petits on jo
imaginava selves plenes d'animals, volcans encesos, la terra
           obrint-se sota els meus peus, la pluja assolant la vida,
           el tro i el raig incendiant les cases, la neu destruint els
           cors, imaginava jo o la sang imaginava sempre
           tancada dins del circuit
sang tancada no vessada
i elles
cosien. Cosien moltes coses. Apedaçaven llençols com
            apedaçaven vides. I apedaçaven ombres i paraules i
            homes i muntanyes apedaçaven com si
els haguessin explicat quatre veritats pobres,
quatre rals de veritats, un polsim de veritat, unes
            pessigadetes de veritats, uns filets de veritats
molt pobres, veritats devalgudetes, misèrrimes, molt més
            pobres que pobres que
aquells mendicants que trucaven a la porta cada dia. Toc toc.
            Sí? Em podria donar alguna cosa. Fa fred i tinc gana.
Si espereu uns minuts us faré una truita i pa i us tornareu
            àngels i així
enmig d'àngels i sense respostes vivien. És com si sabessin
            que ningú sabia res.
De manera que s'obrien de cames i eren fecundades,
            llaurades, semades, adobades, posseïdes,
deixaven que un nou ésser les habités. Cau endins, a tocar dels
                  ossos, entaforat entre els seus òrgans, mullat amb els
                  seus líquids, encanyonat a la seva sang, protegit per una
                  bossa, percudit pel cor i les veus que venien de
                  l'altre món, amb tot de noms dits del revés, noms del misteri.

Ictiosaure (Edicions 62)

Foto: Nikita Godunov
Biblioteca
Ai mare!
Redacció
Data de publicació: 15 d'abril de 2026
Última modificació: 15 d'abril de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi