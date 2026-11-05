Independentment de si hi estem a favor o en contra, en poc temps la IA s’ha convertit en una realitat indefugible. I, ja que ha vingut per quedar-se, hem de procurar que tingui una qualitat lingüística a l’altura de les seves capacitats tecnològiques.
Ens ajuda a escriure, a traduir, a corregir textos i a transcriure converses, però: ¿Fins a quin punt entén la nostra llengua? ¿En sap distingir les variants dialectals? ¿Detecta calcs d’altres llengües o expressions poc naturals?
Softcatalà, la plataforma sense ànim de lucre que des de fa gairebé trenta anys fomenta la presència i l’ús del català en les noves tecnologies, ha presentat dues eines gratuïtes i participatives amb l’objectiu clar d’aconseguir que la IA entengui i escrigui millor la nostra llengua.
GarbellaVeus proposa escoltar petits fragments d’àudio extrets de situacions reals i, a sota, n’ofereix la transcripció. El participant ha de valorar la correcció del text i, en cas que hi detecti errades, esmenar-les.
Si el fragment conté soroll, música, diverses veus o, directament, no és en català, també cal indicar-ho.
L’objectiu de GarbellaVeus és arribar a validar fins a 920 hores de parla catalana que serviran per millorar els sistemes de reconeixement de veu. I si hi voleu participar, ho podeu fer accedint a l’enllaç i no cal que us registreu.
D'altra banda, ArenaCat funciona com una competició entre models d’IA. L’eina presenta una tasca i dues respostes generades per sistemes diferents, com els que fan servir ChatGPT, Claude, Grok o Copilot, entre altres, però sense revelar quin model ha generat cada resposta. Els participants han de decidir si una resposta és millor que l’altra, si totes dues són igual de vàlides o bé si cap és correcta. S’hi valoren aspectes com ara la correcció lingüística, la naturalitat, la fidelitat al significat o la capacitat de seguir les instruccions.
Cada prova dura aproximadament dos minuts i inclou traduccions, correccions, reformulacions i redacció de textos. A diferència de GarbellaVeus, a ArenaCat sí que cal omplir un registre i superar una petita prova de competència lingüística.
Amb els resultats es farà una classificació pública dels models d'intel·ligència artificial segons la seva qualitat lingüística en català.
No cal ser especialista en IA per formar part d’aquestes iniciatives: n’hi ha prou de dedicar-hi uns minuts i tenir una mica de criteri lingüístic. Perquè tant si estem a favor com si estem en contra de la intel·ligència artificial, hem de tenir cura del català.