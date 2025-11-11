Les beques Propulsió, ofertes pel Departament de Política Lingüística, impulsen els influencers que fan contingut en català, occità o aranès oferint-los un ajut de 10.000 euros. Núria Masdeu gaudeix d’aquesta empenta i la focalitza en el projecte Terres de l'Ebre, la Catalunya per descobrir, en què vol apropar la cultura, el parlar i les tradicions de la terra que l'ha vist néixer.
1. ¿Com definiries el teu canal? Què s’hi pot trobar?
¿Quin dels dos? Parlem d’escriure en català és el meu primer fill, una escola de català en línia gratuïta amb consells, trucs i classes per millorar l’expressió oral i escrita de diferents nivells. El més important és que les explicacions estan fetes perquè les entengui qualsevol persona, sense grans tecnicismes. I després va arribar el meu segon fill digital, Parlem català 24 h, un canal amb contingut interessantíssim sobre cultura, natura i tradicions de la nostra terra, sempre amb un component lingüístic per aprendre vocabulari de les diferents àrees. Aquest segon canal ha sorgit arran de la creació de la sèrie Terres de l’Ebre, la Catalunya per descobrir.
2. ¿Quan el vas crear?
El canal de YouTube Parlem d’escriure en català va néixer el 2021 juntament amb el blog de correcció en català. Parlem català 24 h el vaig crear amb Marc Calvera, company d’aventures, el 2024.
3. ¿Què et va empènyer a crear-lo?
Soc traductora, correctora i professora, i la meva especialització sempre ha estat el català. Feia anys que tenia un web de serveis lingüístics en general, i el 2021 em vaig dir: ¿per què no creo un blog específicament de català, amb consells per millorar l’escriptura?. Corregia molts llibres, traduccions i redaccions d’estudiants, i em vaig adonar que hi havia molts errors recurrents en els textos de persones diferents. Va ser així com em vaig animar a donar consells de redacció tant per escrit, al blog, com en format de vídeo, al YouTube. Recentment, hi he afegit els vídeos culturals amb terminologia per ampliar l’experiència. Em venia molt de gust conèixer (i ajudar a conèixer) millor la meva zona.
4. ¿El vius com un hobby o l’has convertit en una feina?
Explicar qüestions lingüístiques en català m’apassiona. El canal va començar com un hobby i encara ho és, tot i que ara amb la petita pressió que hi ha milers de persones que estudien català amb els meus vídeos i articles de blog, i me’n demanen més.
5. ¿Quantes hores al dia hi dediques?
Soc autònoma i moltes vegades treballo de dilluns a diumenge. És difícil calcular el nombre d’hores diàries. De fet, quan hi penso, em pregunto: qui em va manar crear un contingut que requereix una inversió tan gran de temps! Això sí, quan rebo un comentari positiu o algú em diu que ha aprovat un examen oficial amb les meves explicacions, m’adono que tot l’esforç val la pena.
6. ¿A què has hagut de renunciar per apostar per aquest estil de vida?
He hagut de renunciar a molts moments personals per crear, escriure i gravar contingut en el meu temps lliure. Tanmateix, ha estat una decisió pròpia i no me’n penedeixo, perquè amb els missatges que rebo veig que el meu contingut ajuda moltíssimes persones.
7. ¿Què t’agradaria aconseguir?
M’agradaria que el català no fos simplement una assignatura d’escola que espanta o un examen que s’ha d’aprovar per mantenir la feina. Em faria molta il·lusió que la societat millorés el seu nivell de català amb ganes i passió, perquè una societat que parla i escriu bé és una societat que pensa, una societat crítica i intel·ligent.
8. ¿Per què el fas en català?
D’una banda, perquè a les persones que parlem català ens és molt útil aprendre sobre la nostra llengua i la nostra cultura de manera amena. I, de l’altra, perquè per a les persones que l’aprenen des de la base, no hi ha res millor que fer-ho en la mateixa llengua.
9. ¿Quina és la part bona i la dolenta de ser influencer?
En realitat no em considero influencer, sinó una professional de la llengua.
10. ¿Quines pors tens? Quines has vençut?
Ja tinc una edat i, per sort, he superat les pors en relació amb la creació de contingut.
11. ¿Quin és el paper que ocupen els influencers en el panorama català?
Els creadors de contingut que apostem per la llengua catalana "sacrifiquem" en certa manera la possibilitat d’arribar a un públic molt més ampli, però tenim la recompensa personal que posem el nostre granet de sorra en la difusió de la llengua. En el meu cas, a més, penso que el fet de parlar tortosí ajuda a desfer prejudicis, perquè de català no n’hi ha només un.
12. Un vídeo teu que trobis representatiu o decisiu.
Te’n dic dos! El primer és d’expressions incorrectes, sobre com es diu «menys mal» en català. En tinc molts d’aquest estil! El segon, de la nostra estimada sèrie de les Terres de l’Ebre; concretament, és un passeig per la Mostra d’Arts i Oficis d’Ascó en què parlem amb diversos artesans i ens fan demostracions interessantíssimes dels seus oficis.
13. Digues tres influencers que recomanaries i el motiu.
@ElXitxodelCabanyal, ens dubte. Aprenc moltíssimes curiositats lingüístiques amb ell! @filologa_de_guardia i @joaprenccatalà també ofereixen contingut molt entretingut i informatiu sobre llengua catalana.
14. ¿On et veus d'aquí deu anys?
D’aquí a deu anys em veig mirant enrere orgullosa de tot el que he creat i d’haver contribuït a una societat que s’expressa millor, té menys prejudicis lingüístics i coneix millor la Catalunya que estima. En definitiva, feliç d’haver aportat alguna cosa a la societat fent allò que més m’agrada.