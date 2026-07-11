L'11 de juliol és l'efemèride de personalitats com Toni Cruz, George Gershwin, Luis de Góngora, Jordi Cussà, Giuseppe Arcimboldo i Monty Norman:
"La faixa, la faixa està de rebaixa. No se'ls veu gaire optimistes a aquells fabricants de faixes, altrament dits, faixistes". El cantant, actor i productor de televisió Toni Cruz va néixer a Girona el 14 de juliol de 1946 i va morir als 78 anys l'11 de juliol de 2025. De jove va viure a Canet de Mar, on va conèixer Josep Maria Mainat, amb qui compartia el plaer per la música. El 1968, amb Miquel Àngel Pasqual, van fundar La Trinca, un trio que va triomfar arreu del territori i que va ser la banda sonora de tota una generació:
"Diu la teoria de l'evolució que venim dels micos, quina aberració! I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata":
"R. M. va morir somiant. Somiava que moria d’una sobredosi. Que el ficaven dins una caixa. Que el portaven a un d’aquests temples hipòcrites anomenats esglésies". Jordi Cussà va néixer a Berga el 18 de gener de 1961 i va morir, també a Berga, l'11 de juliol de 2021. Us n'oferim el seu primer conte:
Qin Shi Huangdi (259 aC-210 aC) va ser el primer emperador de la Xina, un personatge històric amb una vida entre la realitat i la llegenda que l'ha situat com a heroi fundacional en la cultura xinesa. D'aquells temps ens n'ha quedat l'alfabet, la gran Muralla, els guerrers de Xi'an que li guardaven la tomba i aquesta història teixida a partir de les cròniques que Jordi Cussà (18 de gener de 1961-11 de juliol de 2021) va trenar a El primer emperador i la reina lluna (Comanegra). Us n'oferim el primer capítol.
George Gershwin va néixer a Nova York el 26 de setembre de 1898, on va morir l'11 de juliol de 1937, a només 38 anys, víctima d'un tumor cerebral. El compositor, nascut Jacob Bruskin Gershowitz en una família jueva d'origen rus, va començar a tocar el piano d'oïda fins que, dotat d'un talent innat per a la música, va començar la seva formació com a pianista. De la col·laboració de George Gershwin amb el seu germà escriptor Ira en van sortir diversos musicals per a Broadway i l'òpera Porgy and Bess:
Gershwin va ser autor de cançons com Summertime, que us oferim traduïda per Jesús Lana:
Luis de Góngora y Argote va néixer a Còrdova l'11 de juliol de 1561 i va morir el 23 de maig de 1627. Recordem el poeta i dramaturg del Segle d'or espanyol llegint-ne un sonet que data del 1582:
Giuseppe Arcimboldo va néixer el 1527 a Milà i hi va morir l'11 de juliol de 1593. La seva obra pertany al corrent artístic del manierisme, que va representar un allunyament de la pintura respecte a la imitació de la realitat i que buscava una estilització personal i desmitificar els valors del Cinquecento. Arcimboldo és conegut sobretot pels seus retrats fets a partir de flors, fruites, plantes, animals o objectes. Fem un viatge cronològic per les seves representacions i al·legories veient-ne 14 obres destacades:
El músic britànic Monty Norman va néixer a Londres el 4 d'abril de 1928 i va morir l'11 de juliol de 1922, als 94 anys. El seu nom no és generalment conegut, però sí que ho és una de les seves composicions, el tema principal per a Agent 007 contra el Dr. No, primera aventura cinematogràfica de James Bond que es va estrenar el 5 d'octubre de 1962: