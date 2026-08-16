Un 16 d'agost com avui

Charles Bukowski, Elvis Presley i Aretha Franklin van néixer o morir en aquesta data

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Autor
Charles Bukowski
Charles Bukowski

El 16 d'agost és l'efemèride de Charles Bukowski, Elvis Presley i Aretha Franklin:

«Em vaig morir de gana per poder tenir un dia amb 24 hores». The Charles Bukowski Tapes és una sèrie de petites entrevistes, en total cinquanta-dues, que Barbet Schroeder va fer a Charles Bukowski i que van ser publicades el 1985:

b&w
Converses
Bukowski: «La rutina és malaltissa»
Catorze

L'escriptor nord-americà Charles Bukowski va néixer el 16 d'agost del 1920 a Andemach, Alemanya, i va morir el 9 de març del 1994 a San Pedro, Califòrnia. Va ser un dels màxims exponents del realisme brut. Eva Piquer va traduir al català un poema seu adreçat als aspirants a escriptors:

Bukowski
Biblioteca
O sigui que vols ser escriptor?
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Escoltem com Tom Waits llegeix el poema The Laughing Heart, de Charles Bukowski, i llegim la traducció al català feta per Marta Pera Cucurell:

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Biblioteca
Bukowski recitat per Tom Waits
Catorze

Elvis Presley va néixer el 8 de gener del 1935 i va morir el 16 d'agost del 1977. Recordem el rei del rock & roll amb una cançó escrita per Jerry Leiber i Mike Stoller en què mostra el carisma seductor que el va dur a fer-se un lloc a la història de la música. Alguns dels personatges que hi apareixen són reals. Shifty Henry era un músic molt conegut de Los Angeles, the Purple Gang era una banda de contrabandistes i segrestadors i Sad Sack era el malnom d'un exèrcit perdedor de la Segona Guerra Mundial que es va convertir en una vinyeta de George Baker:

Jailhouse Rock
Piano
Jailhouse Rock
Catorze

El rei del rock va popularitzar cançons com Can't Help Falling in Love, el clàssic escrit el 1961 per George David Weiss, Hugo Peretti i Luigi Creatore:

Elvis Presley
Piano
Can't Help Falling in Love
Catorze

La cançó Comme d'habitude va ser escrita per Claude François i Jacques Revaux el 1967. Paul Anka en va fer l'adaptació anglesa, que va dur per títol My Way. Us l'oferim cantada per Elvis Presley i per Frank Sinatra:

Elvis Presley
Piano
El «My way» d'Elvis Presley
Catorze

Aretha Franklin va néixer a Memphis el 24 de març de 1942 i va morir a Detroit el 16 d'agost de 2018 a causa d'un càncer de pàncrees. Escoltem amb quina potència, ànima i emoció va versionar (You Make Me Feel Like) A Natural Woman davant de la coautora d'aquesta cançó, Carole King (Nova York, 9 de febrer de 1942), a qui se li estava fent un homenatge al Kennedy Center Honors:

(You Make Me Feel Like) a Natural Woman
Piano
(You Make Me Feel Like) a Natural Woman
Catorze

El gran Otis Redding va compondre Respect l’any 1965 i la va incloure en el seu àlbum Otis Blue. Va tenir força èxit, però tot i això és inevitable associar la cançó a Aretha Franklin, la reina del soul. Jesús Lana va traduir-ne la lletra:

aretha
VOSC
Respecte
Jesús Lana

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 16 d'agost de 2026 a les 08:00
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