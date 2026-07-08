Un 8 de juliol com avui

Carles Camps Mundó, Edgar Morin i Artemisia Gentileschi són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
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Carles Camps Mundó. Foto: Cristian Casanelles
Carles Camps Mundó. Foto: Cristian Casanelles

El 8 de juliol és l'efemèride de personalitats com Carles Camps Mundó, Edgar Morin i Artemisia Gentileschi: 

"Espero que me'l puguin extirpar, que me'l puguin matar sense morir-hi jo, que em puguin arrencar d'arrel la mica de mort viva que no soc". Carles Camps Mundó va néixer a Cervelló el 8 de juliol de 1948. Llegim un poema colpidor, del llibre La mort i la paraula (Proa), sobre la lluita contra el càncer:

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Biblioteca
Tinc un tros de mort viva
Catorze

"¡Quin regust que me'n queda d'encara i mai alhora! ¡Quina estranya barreja de contraris!":

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Biblioteca
He tastat la mort
Catorze

"Si no són basades en la distribució de la riquesa, les utopies només són bons pensaments per fer un rotet satisfet després de dinar". Deia Carles Camps a l'entrevista que li va fer l'Ada Castells:

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Converses
Carles Camps Mundó: «Estem infectats de protagonisme»
Ada Castells

Edgar Morin va néixer a París el 8 de juliol del 1921 i va morir el 29 de maig del 2026, també a París, als 104 anys. Sociòleg, filòsof i antropòleg, va ser un humanista sense fronteres. Segons ell, cada crisi requereix un pensament complex com a antídot contra la simplificació, contra el pensament únic. L’exercici d’aquest pensament complex depèn de la nostra manera de fer i de ser individual i col·lectiva. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el novembre del 2010 i va fer aquest discurs:

Edgar Morin (París, 1921).
Biblioteca
Edgar Morin: «Aquesta època de crisi requereix un pensament complex»
Redacció

La pintora barroca Artemisia Gentileschi va néixer a Roma el 8 de juliol de 1593 i va morir a Nàpols cap al 1654. En una època en què les dones tenien moltes dificultats per assolir una carrera artística va ser la primera dona que va esdevenir membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Florència. Fem un recorregut per l'obra de la que avui dia és considerada una de les artistes més importants de la seva generació a través de 14 de les seves pintures:

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Passadís
Artemisia Gentileschi i les dones
Redacció

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Data de publicació: 08 de juliol de 2026
Última modificació: 08 de juliol de 2026
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