Els millors Reis de la meva vida

Un recull d'articles, poemes, cançons i annuncis dedicats a la nit més màgica de l'any

Reculls
Golfes Golfes
Autor
"Els millors Reis de la meva vida"
"Els millors Reis de la meva vida"

Tornen els Reis i, siguem petits o grans, és un bon moment per creure en la màgia. A Catorze us hem preparat un recull de peces (des de poemes de Joan Salvat-Papasseit i Francesc Pujols fins a cançons de Manel i Joan Dausà) que en desprenen:

En aquest article el periodista Carles Capdevila recordava el que van ser els Reis més especials de la seva vida:

Els millors Reis de la meva vida
Tast editorial
Els millors Reis de la meva vida
Redacció

El nen d'aquest anunci descobreix la veritat sobre els Reis. I no és la que pensem:

Els pares no existeixen
Butaca
Els pares no existeixen
Redacció

"Un camell d’Orient entra a la ciutat, carrega a la gepa un sac ple de regals", canten Manel:

Un camell d'Orient
Piano
Un camell d'Orient
Redacció

Joan Dausà va crear aquesta banda sonora per la nit més especial de l'any:

Nit de Reis - Joan Dausà
Piano
Nit de Reis
Redacció

La màgia no existeix només avui, sinó que la podem trobar en qualsevol dia, a qualsevol racó. Ens ho recordava Gemma Ventura en aquesta postal. "Hi ha un magnetisme que ens uneix amb certes persones. I tot d’una penses en algú i apareix al mig del carrer":

Si la màgia existeix
Postals
Si la màgia existeix
Gemma Ventura Farré

"Mai no he sabut sencera la més bella cançó", escrivia Joan Salvat-Papasseit en aquest poema:

Els tres reis de l'Orient
Biblioteca
Els tres reis de l'Orient
Redacció

Francesc Pujols també va escriure aquests versos: "Els infants, cap al tard, / somien festa: / –¿Què ens portaran, els Reis?–":

Els Reis
Biblioteca
Els Reis
Redacció

Un text ple de desitjos de Sònia Moll: "Que arribi a casa i trobi un missatge teu a la safata d'entrada."

Foto: Robert Thiemann
Tast editorial
Reis
Redacció

Si els vostres fills us escrivissin una carta com la que fan als Reis, ¿què us demanarien? ¿el mateix que els nens d'aquest anunci?:

Butaca
L'altra carta
Redacció

I, com cada any, el nostre il·lustrador de capçalera, Ignasi Blanch, ha dibuixat els tres reis vestits amb les millors gales:

Ignasi Blanch
Gent del Catorze
Una nit d'autèntics Reis!
Redacció

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural. Els tenim categoritzats per seccions i ben a l'arxiu, i de tant en tant, en recuperem una selecció de 14.

Data de publicació: 05 de gener de 2026
Última modificació: 05 de gener de 2026
