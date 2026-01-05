"Els millors Reis de la meva vida"

Tornen els Reis i, siguem petits o grans, és un bon moment per creure en la màgia. A Catorze us hem preparat un recull de peces (des de poemes de Joan Salvat-Papasseit i Francesc Pujols fins a cançons de Manel i Joan Dausà) que en desprenen:
En aquest article el periodista Carles Capdevila recordava el que van ser els Reis més especials de la seva vida:
El nen d'aquest anunci descobreix la veritat sobre els Reis. I no és la que pensem:
"Un camell d’Orient entra a la ciutat, carrega a la gepa un sac ple de regals", canten Manel:
Joan Dausà va crear aquesta banda sonora per la nit més especial de l'any:
La màgia no existeix només avui, sinó que la podem trobar en qualsevol dia, a qualsevol racó. Ens ho recordava Gemma Ventura en aquesta postal. "Hi ha un magnetisme que ens uneix amb certes persones. I tot d’una penses en algú i apareix al mig del carrer":
"Mai no he sabut sencera la més bella cançó", escrivia Joan Salvat-Papasseit en aquest poema:
Francesc Pujols també va escriure aquests versos: "Els infants, cap al tard, / somien festa: / –¿Què ens portaran, els Reis?–":
Un text ple de desitjos de Sònia Moll: "Que arribi a casa i trobi un missatge teu a la safata d'entrada."
Si els vostres fills us escrivissin una carta com la que fan als Reis, ¿què us demanarien? ¿el mateix que els nens d'aquest anunci?:
I, com cada any, el nostre il·lustrador de capçalera, Ignasi Blanch, ha dibuixat els tres reis vestits amb les millors gales:
Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural. Els tenim categoritzats per seccions i ben a l'arxiu, i de tant en tant, en recuperem una selecció de 14.