Personalitats que ens han deixat aquest 2025

Aquest 2025 hem hagut de dir adeu a personalitats del món de la cultura i del pensament, i ha Catorze els hem recordat dedicant-los aquests articles. Els (us) tenim ben presents: 

El director de cinema David Lynch va morir el 16 de gener als 78 anys. Al llibre Atrapa el peix daurat ens oferia reflexions com aquesta:

David Lynch
Biblioteca
L’èxit i el fracàs segons David Lynch


El novel·lista Pep Puig va parlar d'una pel·lícula mítica, L'home elefant:

«L'home elefant»: ¿per què plores, Anthony Hopkins?
Tomàquet verd fregit
«L'home elefant»: ¿per què plores, Anthony Hopkins?
Pep Puig

I aquí teniu un anunci ben curiós que Lynch va fer per al la marca esportiva Adidas: 

L'actor Steen Davies al rodatge de l'anunci
Butaca
The wall


Marianne Faithfull va morir el 30 de gener als 78 anys. Així cantava As tears goes by, el tema escrit per Keith Richards i per Mick Jagger, amb qui havien estat parella. També us oferim la versió catalana d'aquesta cançó, Com passa el plor, feta per Enric Cassases i cantada per Ivette Nadal:

Marianne Faithfull
Piano
As tears goes by


Marc Lloret, teclista i fundador de Mishima, va morir el 2 de febrer als 51 anys a conseqüència d'un càncer:

Mishima
Piano
Cert, clar i breu


El 26 d'abril ens va deixar Montserrat Úbeda, activista cultural i llibretera de la llibreria Ona de Gràcia:

Montserrat Úbeda
La llibreria llegeix
La llibretera dins la llum


Pocs mesos abans que morís, la BBC va preguntar a l'expresident de l'Uruguai José Mujica quin sentit havia trobat a la vida, i va respondre això:

BBC
Biblioteca
Pepe Mujica: «Gran part de la societat s'autoexplota»


El 28 de maig Ngũgĩ wa Thiong’o, el gran gegant de les lletres africanes que ens va ensenyar a defensar les llengües minoritzades, va tancar els ulls per sempre:

Ngũgĩ wa Thiong’o
Tast editorial
Ngũgĩ wa Thiong’o i els mecanismes que poden matar el català


També va morir, als 78 anys, el cantant, actor i productor de televisió Toni Cruz. De jove va viure a Canet de Mar, on va conèixer Josep Maria Mainat, amb qui compartia el plaer per la música. El 1968, amb Miquel Àngel Pasqual, van fundar La Trinca, un trio que va triomfar arreu del territori i que va ser la banda sonora de tota una generació:

La Trinca
Piano
La patata


El poeta, assagista i narrador Xuan Bello va morir de forma sobtada el 29 de juliol als 60 anys. Se'l considera un dels grans escriptors de la literatura contemporània asturiana i de la segona generació del Surdimientu, el moviment de recuperació de la llengua asturiana que va néixer després de la mort de Franco. El vam recordar amb un fragment del llibre Unes quantes coses boniques, traduït per Jordi Raventós i publicat per Adesiara:

Xuan Bello
Biblioteca
Xuan Bello, el mar sempre és un altre


El missatge que va deixar al món l'actor, director i activista medi ambiental Robert Redford, que va morir el 16 de setembre als 89 anys:

Robert Redford
Butaca
Robert Redford: «Salvem el món abans que sigui massa tard»


La primatòloga Jane Goodall va morir l'1 d'octubre a Califòrnia per causes naturals. Doctora en Etologia per la Universitat de Cambrigde i doctora honoris causa en més de 45 universitats del món, se la considera l'experta mundial més gran en ximpanzés:

Jane Goodall
Biblioteca
Jane Goodall: «Som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai i hem destruït l'únic planeta que tenim»


El discurs que va pronunciar al Palau de la Generalitat de Catalunya:

Jane Goodall a la Generalitat de Catalunya
Tast editorial
Jane Goodall, a la Generalitat de Catalunya: «No hauria pogut fer res del que he fet si no hagués tingut una mare extraordinària»


L'actriu, directora i productora de cine nord-americana Diane Keaton va morir als 79 anys l'11 d'octubre. La vam recordar amb un recull d'escenes d'Annie Hall, la pel·lícula de Woody Allen amb què, el 1977, va guanyar un Oscar a la Millor Actriu:

Diane Keaton a «Annie Hall»
Butaca
Annie Hall


Lluís Permanyer, el gran cronista de Barcelona, va morir d'un infart als 86 anys el 23 d'octubre. Un mes després de la seva defunció, Barcelona Llibres en va publicar el llibre pòstum, Testimonis de tot el món sobre Barcelona. Edició molt ampliada d’una monumental documentació de vint segles. I és que durant gairebé quaranta anys, Permanyer es va dedicar a recopilar 1.200 cites de persones d’arreu del món que, en algun moment de la seva vida, van conèixer Barcelona i en van deixar testimoni escrit o oral:

Lluís XIV, Anaïs Nin i Richard Strauss
Barcelona Llibres
¿Què van dir Lluís XIV, Anaïs Nin i Richard Strauss de Barcelona?


També us vam oferir un capítol de "Sense Ficció" en què ens passejava per un dels llocs més emblemàtics de Barcelona:

Lluís Permanyer
Golfes
Passeig de Gràcia, l'escenari burgès


La il·lustradora Amaia Arrazola, nascuda a Vitòria i resident del barri de Gràcia, va morir el 5 de novembre als 41 anys víctima d'una malaltia que li havien detectat feia poc més d'un mes. En aquesta peça us oferíem 14 il·lustracions d'un dels seus llibres més importants, Waba Sabi, que va fer gràcies a la beca que li van donar al Japó. El títol és un concepte japonès que parla de la bellesa de la imperfecció. Aquesta filosofia consisteix a gaudir del present i a trobar la pau a la natura i en les petites coses:

Amaia Arrazola
Passadís
El Japó d'Amaia Arrazola


Rob Reiner, el director de When Harry Met Sally, va morir el 14 de desembre apunyalat a casa seva, juntament amb la seva dona:

Foto: Columbia Pictures
Butaca
Sort que en Harry va trobar la Sally
Eva Piquer

El cantant italià Sandro Giacobbe va morir als 75 anys de càncer el 5 de desembre. Va ser autor de clàssics dels anys setanta com Il giardino proibito

Sandro Giacobbe
Piano
El jardí prohibit de Sandro Giacobbe


Robe Iniesta, fundador i cantant d'Extremoduro, ens va deixar el 9 de desembre als 63 anys. Ja feia una any que havia cancel·lat la gira de concerts de comiat Ni Santos ni Inocentes, després que li diagnostiquessin una tromboembolisme pulmonar. És considerat com un dels músics i lletristes més destacats del rock espanyol:

Robe Iniesta
Piano
La vereda de la puerta de atrás

Extremoduro
Piano
Stand By


Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural. Els tenim categoritzats per seccions i ben a l'arxiu, i de tant en tant, en recuperem una selecció de 14.

Data de publicació: 04 de gener de 2026
Última modificació: 04 de gener de 2026
