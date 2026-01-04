Aquest 2025 hem hagut de dir adeu a personalitats del món de la cultura i del pensament, i ha Catorze els hem recordat dedicant-los aquests articles. Els (us) tenim ben presents:
El director de cinema David Lynch va morir el 16 de gener als 78 anys. Al llibre Atrapa el peix daurat ens oferia reflexions com aquesta:
El novel·lista Pep Puig va parlar d'una pel·lícula mítica, L'home elefant:
I aquí teniu un anunci ben curiós que Lynch va fer per al la marca esportiva Adidas:
Marianne Faithfull va morir el 30 de gener als 78 anys. Així cantava As tears goes by, el tema escrit per Keith Richards i per Mick Jagger, amb qui havien estat parella. També us oferim la versió catalana d'aquesta cançó, Com passa el plor, feta per Enric Cassases i cantada per Ivette Nadal:
Marc Lloret, teclista i fundador de Mishima, va morir el 2 de febrer als 51 anys a conseqüència d'un càncer:
El 26 d'abril ens va deixar Montserrat Úbeda, activista cultural i llibretera de la llibreria Ona de Gràcia:
Pocs mesos abans que morís, la BBC va preguntar a l'expresident de l'Uruguai José Mujica quin sentit havia trobat a la vida, i va respondre això:
El 28 de maig Ngũgĩ wa Thiong’o, el gran gegant de les lletres africanes que ens va ensenyar a defensar les llengües minoritzades, va tancar els ulls per sempre:
També va morir, als 78 anys, el cantant, actor i productor de televisió Toni Cruz. De jove va viure a Canet de Mar, on va conèixer Josep Maria Mainat, amb qui compartia el plaer per la música. El 1968, amb Miquel Àngel Pasqual, van fundar La Trinca, un trio que va triomfar arreu del territori i que va ser la banda sonora de tota una generació:
El poeta, assagista i narrador Xuan Bello va morir de forma sobtada el 29 de juliol als 60 anys. Se'l considera un dels grans escriptors de la literatura contemporània asturiana i de la segona generació del Surdimientu, el moviment de recuperació de la llengua asturiana que va néixer després de la mort de Franco. El vam recordar amb un fragment del llibre Unes quantes coses boniques, traduït per Jordi Raventós i publicat per Adesiara:
El missatge que va deixar al món l'actor, director i activista medi ambiental Robert Redford, que va morir el 16 de setembre als 89 anys:
La primatòloga Jane Goodall va morir l'1 d'octubre a Califòrnia per causes naturals. Doctora en Etologia per la Universitat de Cambrigde i doctora honoris causa en més de 45 universitats del món, se la considera l'experta mundial més gran en ximpanzés:
El discurs que va pronunciar al Palau de la Generalitat de Catalunya:
L'actriu, directora i productora de cine nord-americana Diane Keaton va morir als 79 anys l'11 d'octubre. La vam recordar amb un recull d'escenes d'Annie Hall, la pel·lícula de Woody Allen amb què, el 1977, va guanyar un Oscar a la Millor Actriu:
Lluís Permanyer, el gran cronista de Barcelona, va morir d'un infart als 86 anys el 23 d'octubre. Un mes després de la seva defunció, Barcelona Llibres en va publicar el llibre pòstum, Testimonis de tot el món sobre Barcelona. Edició molt ampliada d’una monumental documentació de vint segles. I és que durant gairebé quaranta anys, Permanyer es va dedicar a recopilar 1.200 cites de persones d’arreu del món que, en algun moment de la seva vida, van conèixer Barcelona i en van deixar testimoni escrit o oral:
També us vam oferir un capítol de "Sense Ficció" en què ens passejava per un dels llocs més emblemàtics de Barcelona:
La il·lustradora Amaia Arrazola, nascuda a Vitòria i resident del barri de Gràcia, va morir el 5 de novembre als 41 anys víctima d'una malaltia que li havien detectat feia poc més d'un mes. En aquesta peça us oferíem 14 il·lustracions d'un dels seus llibres més importants, Waba Sabi, que va fer gràcies a la beca que li van donar al Japó. El títol és un concepte japonès que parla de la bellesa de la imperfecció. Aquesta filosofia consisteix a gaudir del present i a trobar la pau a la natura i en les petites coses:
Rob Reiner, el director de When Harry Met Sally, va morir el 14 de desembre apunyalat a casa seva, juntament amb la seva dona:
El cantant italià Sandro Giacobbe va morir als 75 anys de càncer el 5 de desembre. Va ser autor de clàssics dels anys setanta com Il giardino proibito:
Robe Iniesta, fundador i cantant d'Extremoduro, ens va deixar el 9 de desembre als 63 anys. Ja feia una any que havia cancel·lat la gira de concerts de comiat Ni Santos ni Inocentes, després que li diagnostiquessin una tromboembolisme pulmonar. És considerat com un dels músics i lletristes més destacats del rock espanyol:
Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural. Els tenim categoritzats per seccions i ben a l'arxiu, i de tant en tant, en recuperem una selecció de 14.