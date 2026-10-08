Anne Carson (Toronto, 1950), poeta, assagista, traductora i especialista en literatura clàssica, ha guanyat el premi Nobel de literatura 2026. Considerada una de les veus més singulars de la literatura contemporània, la seva obra desdibuixa les fronteres entre poesia, narrativa, assaig i teatre, i fa dialogar els mites grecs amb les inquietuds del present. L'amor, el desig, la pèrdua i el dol travessen una escriptura tan erudita com lliure, que no deixa d'experimentar amb el llenguatge i les formes literàries. En català podem llegir-la traduïda per Núria Busquet Molist i publicada pel segell Vaso Roto Ediciones. Els llibres de Carson en la nostra llengua són La bellesa del marit, Decreació, Albertine. Rutina d’exercicis, Norma Jeane Baker de Troia i Norma equivocada. Us n'oferim un poema:
Xerrada breu sobre caminar cap enrere
La mare ens tenia prohibit caminar cap enrere. Així és com caminen els morts, deia. ¿D'on havia tret aquesta idea? Potser d'una mala traducció. Al cap i a la fi, els morts no caminen cap enrere, però sí que caminen darrere nostre. No tenen pulmons i no poden cridar, però els encantaria que ens giréssim. Molts d'ells són víctimes de l'amor.
Traducció de Núria Busquet Molist. Publicat a 40è Festival Internacional de Poesia de Barcelona. 2025.
Short talk on walking backwards
My mother forbad us to walk backwards. That is how the dead walk, she would say. Where did she get this idea? Perhaps from a bad translation. The dead, after all, do not walk backwards but they do walk behind us. They have no lungs and cannot call out but would love for us to turn around. They are victims of love, many of them.
De Short Talks (1992)