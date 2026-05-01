El dia que Patti Smith va recitar Miquel Martí i Pol

El març del 2007, l'Institut Ramon Llull va impulsar un cicle per promoure la cultura catalana a Nova York. Titulat Made in CataluNYa, Patti Smith, Lou Reed i Laurie Anderson van oferir un recital de poesia catalana al Baryshnikov Arts Center. Van llegir des de Perejaume, Blai Bonet i Maria Mercè Marçal, fins a Maria Antònia Salvà, Joan Margarit i Gabriel Ferrater (aquí en teniu el vídeo). Us oferim un fragment del poema de Miquel Martí i Pol que va recitar Patti Smith:
L'Elionor tenia
catorze anys i tres hores
quan va posar-se a treballar.
Aquestes coses queden
enregistrades a la sang per sempre.
Duia trenes encara
i deia: "sí, senyor" i "bones tardes".
La gent se l'estimava,
l?Elionor, tan tendra,
i ella cantava mentre
feia córrer l'escombra.
Els anys, però, a dins la fàbrica
es dilueixen en l'opaca
grisor de les finestres,
i al cap de poc l'Elionor no hauria
pas sabut dir d'on li venien
les ganes de plorar
ni aquella irreprimible
sensació de solitud.
Les dones deien que el que li passava
era que es feia gran i que aquells mals
es curaven casant-se i tenint criatures.
L'Elionor, d'acord amb la molt sàvia
predicció de les dones,
va créixer, es va casar i va tenir fills.
El gran, que era una noia,
feia tot just tres hores
que havia complert els catorze anys
quan va posar-se a treballar.
Encara duia trenes
i deia: "sí, senyor", i "bones tardes".
La fàbrica, 1972