El dia que Patti Smith va recitar Miquel Martí i Pol

When Eleanor was three hours and fourteen years old, / she went to work

Patti Smith
El març del 2007, l'Institut Ramon Llull va impulsar un cicle per promoure la cultura catalana a Nova York. Titulat Made in CataluNYa, Patti Smith, Lou Reed i Laurie Anderson van oferir un recital de poesia catalana al Baryshnikov Arts Center. Van llegir des de Perejaume, Blai Bonet i Maria Mercè Marçal, fins a Maria Antònia Salvà, Joan Margarit i Gabriel Ferrater (aquí en teniu el vídeo). Us oferim un fragment del poema de Miquel Martí i Pol que va recitar Patti Smith: 

L'Elionor tenia  
catorze anys i tres hores  
quan va posar-se a treballar.  

Aquestes coses queden   
enregistrades a la sang per sempre.  
Duia trenes encara  
i deia: "sí, senyor" i "bones tardes".  
La gent se l'estimava,  
l?Elionor, tan tendra,  
i ella cantava mentre  
feia córrer l'escombra.  
Els anys, però, a dins la fàbrica  
es dilueixen en l'opaca  
grisor de les finestres,  
i al cap de poc l'Elionor no hauria   
pas sabut dir d'on li venien   
les ganes de plorar  
ni aquella irreprimible  
sensació de solitud.  
Les dones deien que el que li passava  
era que es feia gran i que aquells mals  
es curaven casant-se i tenint criatures.  
L'Elionor, d'acord amb la molt sàvia   
predicció de les dones,  
va créixer, es va casar i va tenir fills.  
El gran, que era una noia,  
feia tot just tres hores  
que havia complert els catorze anys  
quan va posar-se a treballar.  
Encara duia trenes  
i deia: "sí, senyor", i "bones tardes".

La fàbrica, 1972

Visita de Josep Guardiola a Miquel Martí i Pol l'any 2003. Autora: Montserrat Sans | Fundació Miquel Martí i Pol
