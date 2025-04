¿Què passa quan el lloc que habitem es torna hostil? Alba Gómez Gabriel ha guanyat el Premi BBVA Sant Joan amb la seva primera novel·la, Jo soc l'última Plaça. El llibre narra la història d’una plaça al cor de Barcelona, la Plaça del Sol, un lloc que és mirall de molts altres llocs, un úter fèrtil d’històries. L’habiten persones que viuen dins la roda del sistema, els veïns i veïnes de la Finca groga, i persones que, obligades pels especuladors o per voluntat pròpia, en viuen al marge. Us oferim la glossa que la poeta Gemma Casamajó ha dedicat a aquesta novel·la:

Jo he escrit una glossa del llibre de l'Alba

a partir de l'ecosistema dels animals

i l’he escrit per partir dels animals per diverses raons:

–La primera és que la plaça funciona com un ecosistema d'éssers vius

amb trets comuns i amb una gran diversitat.

–La novel·la també és un ecosistema pel que fa a la trama: veus, narradores,

personatges, subtrames..

–Una altra és el primer títol que tenia aquest llibre, quan jo el vaig llegir ja fa un

temps, que era L’ocell que habita.

–I una darrera que són els animals que hi ha en el llibre, que no estan en primer

pla, però són testimoni símbol:

el lloro de la Fina, que és el Ramir

el gos de la Bel, que és el Drac

la gata del Ramon del pèl gris jaspiat, que és la Fabra.

(l’Alba els ha batejat a a tots molt bé)

Després n’hi ha més sense nom que potser no es noten: insectes d’ales

vermelles, a la barana; caderneres. I altres dins les comparacions i metàfores:

animals llunyans i grossos com balenes i ossos polars.

Per això he construït la glossa com si fos un arbre de la vida animal.

En totes les bèsties que admiro m’he inspirat per escriure

la glossa d'un llibre i d'una autora que admiro també.

I

Jo soc l'última Plaça m'udola com la lloba,

em parrupa com la tórtora,

em miola com la gata,

em rugeix, em zumzeja,

em renilla com una euga

i em lladra com un gos.

És un llibre bestial!

És un llibre atlètic

que es devora

amb la velocitat del guepard:

Llibre pantera,

amb molta vista

¿qui mira a qui?

sobretot quan a la vida

hi ha poca llum

o molta pena.

És un llibre que s'arrapa-s'arrapa

a l’ànima,

com s’arrapa un banyador,

com s’arrapa una rajada al fons del mar.

Jo soc l'última Plaça

te tres narradores que són

com tres animals vertebrats.

La primera és la Plaça del Sol,

que obre i tanca la novel·la.

Viu en un estat letàrgic

quan deixa de narrar

però se la sent respirar

a través de la pell del llibre.

És una au que,

tot i encimentada a terra,

emprèn el camí del cel.

La segona és un amfibi:

la Bel, la narradora interna,

la protagonista també de la portada

que des de l'hotel observa la finca,

prismàtics i memòria en mà;

prismàtics i anhels de futur en mà.

La Bel és una narradora granota.

La seva pell la camufla als ulls del món.

Ningú la veu, però la seva veu salta.

Traster

Terrat

Hotel

Plaça

La seva veu neda.

Finca groga

Amagatall

Traster

Terrat

La seva veu vola, plana per l’aire i s’enfila.

La seva veu rauca

sorollosament cap al Nou,

sorollosament cap al món.

I la tercera narradora

és una narradora rèptil

amb un gran sentit de l’olfacte.

S’arrossega amb escates brillants

i el cos humit pujant i baixant els pisos

de la finca.

Primer pis

Segon pis

Tercer pis

Àtic

Plaça

Segon pis

Cafè del sol

Primer pis

Hospital

Àtic.

És una narradora camaleó.

Canvia de coloret amb cada personatge.

Jo soc l'última Plaça en té 8, de personatges

que són com crustacis:

el Ramon Agulló podria ser un musclo;

La Fina i la Nura, petxines de peregrí;

L’Abril, una estrella de mar;

L'Andrei i la Valèria, dues cloïsses camuflades;

els bessons, glans de mar o barretets.

El Pou, un llimac marí, no, un cranc.

que ha viscut en aigües tropicals

i ara viu en aigües gelades.

És tan invisible

que sembla que no tingui sistema nerviós.

però es balanceja amb els corrents,

va cap enrere.

Els 8 són crustacis

perquè viuen a tocar

de les turbulències de la terra

i les turbulències dels oceans.

I perquè tots-tots

es protegeixen de maneres diferents

amb les seves closques dures.

Això els ajuda a resistir la força

de les onades

i a quedar-se a la intempèrie

quan la marea és baixa.

Jo soc l'última Plaça

és un llibre en prosa

que té a voltes

la visualitat del vers

i esdevé un poema que cau

a la línia següent

deixant blancs i imatges arreu.

Llavors, mirar-lo és com

mirar un vol majestuós d’albatros

sobrevolant el mar.

Les seves ales llargues i corbades

tallen l’aire del relat

i el converteixen en poema.

Jo soc l'última Plaça

enyora l’escalf humà de la ciutat,

com si enyorés un estol de flamencs

que viuen en comunitat,

que estan pendents dels depredadors,

i sovint crien junts els seus pollets.

I aquest enyor del llibre

diria que és un enyor de l’Alba.

I quins tentacles, l’Alba, com a escriptora!

Tentacles de pop.

Tentacles de calamar.

I com el calamar, també produeix tinta

i l'allibera formant un núvol

que és aquesta novel·la.

I com el pop, també ha canviat el cos

de color i de forma

per camuflar-se

entre totes aquestes lletres.

Perquè sí, perquè llegint aquesta novel·la

descobrim, en el fons, una altra Alba.

Qui sap si la més autèntica.

Jo soc l'última Plaça

té una trama teranyina,

té una trama rusc d'abelles,

té una trama termiter.

Una trama escrita un estil hipnòtic.

Estil medusa de pigues blanques.

Estil medusa corona.

Estil medusa de botó blau.

Els bancs de paraules contrauen el cos

per desplaçar-se lliurement,

com si ballessin:

suren verbs,

floten metàfores,

neden personificacions...

I aquest estil hipnòtic,

com les meduses i com la seva autora,

no surt a caçar sinó que espera.

Espera que nosaltres,

les lectores,

estiguem molt a prop

per clavar-nos una mena

de gatell-fil (com un cabell),

i emportar-se-nos

ben endins

d’aquesta gran novel·la,

que no està escrita:

està xiulada,

està bramada,

està belada,

està udolada,

està lladrada... L’Alba,

com un ocell, refila.