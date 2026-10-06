«No estàs boja: t’estan manipulant», afirma Sílvia Catalán. La psicòloga experta en sexualitats i relacions ha escrit No és culpa teva (Eumo Editorial), un llibre que posa llum a una realitat tan habitual com invisible: la forma com ens poden minar i destruir les persones narcisistes. Com explica, aquest rol no sempre l'exerceix la parella, també el pot fer un amic, un company de feina, el pare, la mare. Però, ¿què és un narcisista? L'autora en fa un llistat de característiques: acostumen a tenir una gran autoestima, no tenen empatia, sobreestimen els seus triomfs, i, per sobresortir, fan sentir els altres insignificants.
Codirectora del pòdcast Histèria col·lectiva de 3Cat i directora del pòdcast PsicoWorking Cafè, en aquest llibre Catalán presenta una guia per fugir de la manipulació emocional i per no perdre's intentant salvar qui t'està empetitint. «Un narcisista no canviarà. No es curarà. I no depèn de tu que es converteixi per art de màgia en una persona comprensiva». Cal allunyar-se'n. L'autora assegura que sortir del bucle és desgastant, però possible. A més, les estratègies d'engany sempre són les mateixes, per això és clau poder assenyalar-les. A través d'exemples, mostra com funciona l’abús emocional i per què és tan difícil escapar-ne. I un dels paranys més clars són les expectatives socials de l'amor romàntic: «si no hi ha un bon tracte, és que hi ha un mal tracte». Al principi, tot és subtil, comencen les fases de la caça i de la il·lusió. Després venen les etapes de devaluació i aïllament, el descartament i la reenganxada. «T'ho dic pel teu bé», «vols dir que ho has entès? Mai no ho he dit, això», que acaben amb el «sé que l'he cagat, soc un idiota», per suplicar una altra oportunitat. Us oferim 14 indicadors (que trobareu en aquest llibre) per identificar les relacions narcisistes:
1. Quan esteu en públic fa bromes sobre tu o sobre la vostra relació que fan molt de riure a tothom, però a tu et fan sentir incòmoda i, quan l’hi comentes, et diu que ets una mica exagerada i que hauries de tenir més sentit de l’humor.
2. La mateixa cosa pot fer que la teva parella tingui dues reaccions completament oposades. Avui li dius que aquell gerro el vols damunt la prestatgeria i li sembla fantàstic, i l'endemà s'enfada amb tu perquè «com pots tenir tan mal gust per voler el gerro allà».
3. Quan us enfadeu, pot estar-se hores o dies sense parlar-te, fent veure que no existeixes.
4. Sents que et compara amb tothom i que sempre surts perdent per un motiu o altre.
5. Quan està en un entorn social o amb desconeguts, torna a ser la persona de qui et vas enamorar, però s'acaba així que torneu a estar sols i sembla una persona diferent.
6. A vegades tens reaccions emocionals descontrolades que et connecten amb l'adolescència o la infància: atacs d'ira, plorera incontrolable...
7. Quan vols compartir un èxit o una bona notícia amb ell, sempre hi ha alguna cosa més important o, directament, et diu que no n'hi ha per tant i et compara amb ell o amb qualsevol altra persona.
8. Comences a pensar que tens problemes mentals o neurològics (sembla que t’oblides de les coses, que no entens el que et diu la teva parella, que ets massa sensible, que potser estàs deprimida).
9. Mai no has estat una persona obsessiva ni gelosa, però de sobte se t'encenen totes les alarmes amb ell i ho passes fatal.
10. Quan intentes explicar el que et fa o et diu el narcisista, et costa perquè tot és com una nebulosa al teu cap, és difícil ordenar-ho.
11. Genera conflictes amb la teva família o les teves amistats, potser no de forma oberta i directa, però sí de forma subtil, i sents que cada cop perds més gent pel camí.
12. Quan ell demana perdó per alguna cosa que ha fet (o que no ha fet), ha dit (o no ha dit), no saps com, però, al final, també li acabes demanant perdó tu a ell, que torna a quedar com la víctima.
13. La relació et fa sentir més ansiosa que tranquil·la, potser tens problemes per dormir o per concentrar-te, et qüestiones constantment i sents que no ets la mateixa persona.
14. Quan t’enfades amb ell no saps com, però al final ets tu qui acaba demanant perdó.
No és culpa teva. Com detectar i fugir de relacions narcisistes
© Sílvia Catalán
© d’aquesta edició, Eumo Editorial, 2026