La poeta i bibliotecària Zoraida Burgos va néixer a Tortosa el 10 de març del 1933 i ha mort als 92 anys el 4 de gener del 2025. El llibre Convivència d'aigües (editat per LaBreu Edicions) aplega tota la poesia que va publicar des del 1971. Burgos, que ja va ser inclosa en la mítica Antologia de la Poesia Social Catalana d’Àngel Carmona, del 1970, va bastir una obra sòlida i singular, molt arrelada a les seves terres natals de l’Ebre, però també impregnada de tradició cultural i literària. Us n'oferim un poema:
Gairebé havíem gastat l'amor pel costum
Hi ha nits que ens rep al llit
un pobre amor gastat pel costum.
Distretament acaricio tots els indrets
del teu cos sense sorpreses. I els dits
s'emboliquen en els fils de mil velles aranyes del record.
Em mires silenciós
i és un altre el cos que tens sota els teus ulls.
Hi ha nits que ens estimem
amb un trist desconhort i eixuts.
Tornem amb esforç d'aquesta desconsolada llunyania
i anem refent el nostre gairebé gastat amor
com l'acàcia que a qualsevol carrer
refà any a any uns delicats raïms
i perfuma altre cop els vespres tendres de la primavera.
Convivència d'aigües
© Zoraida Burgos, 2017
© de la introducció: Andreu Subirats
© de l'epíleg: Albert Roig
Edita: LaBreu Edicions
Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.