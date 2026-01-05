La poeta i bibliotecària Zoraida Burgos va néixer a Tortosa el 10 de març del 1933 i ha mort als 92 anys el 4 de gener del 2025. El llibre Convivència d'aigües (editat per LaBreu Edicions) aplega tota la poesia que va publicar des del 1971. Burgos, que ja va ser inclosa en la mítica Antologia de la Poesia Social Catalana d’Àngel Carmona, del 1970, va bastir una obra sòlida i singular, molt arrelada a les seves terres natals de l’Ebre, però també impregnada de tradició cultural i literària. Us n'oferim un poema:
Vull renéixer de les cendres
Vine i despulla't de tota la tristesa
i queda't nou i nu al meu costat.
Et besaré i et llevaré amb els llavis
tota la pols del temps i els desenganys.
Jo vull també sentir-me nova i nua
i renéixer de les cendres sota la teva mà.
Convivència d'aigües
© Zoraida Burgos, 2017
© de la introducció: Andreu Subirats
© de l'epíleg: Albert Roig
Edita: LaBreu Edicions
Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.