La poeta i bibliotecària Zoraida Burgos va néixer a Tortosa el 10 de març del 1933 i ha mort als 92 anys el 4 de gener del 2025. El llibre Convivència d'aigües (editat per LaBreu Edicions) aplega tota la poesia que va publicar des del 1971. Burgos, que ja va ser inclosa en la mítica Antologia de la Poesia Social Catalana d’Àngel Carmona, del 1970, va bastir una obra sòlida i singular, molt arrelada a les seves terres natals de l’Ebre, però també impregnada de tradició cultural i literària. Us n'oferim dos poemes:
Semblaven els estius inacabables,
les hores de la nit eren més lentes,
el terra de rajoles prolongava la fúria
de l'extrem sol canicular i encès.
A la vora, la monòtona veu de les notícies
compassava els somnis adolescents, a llarg termini.
Horitzontals, mirant el cel, no sé si era clar o potser obscur,
deixàvem formular-se futurs sense cap límit.
Els estels encenien una línia, un camí de fugida,
lluminós, fugaç, per enfonsar-se en ignorats indrets.
Un traçat de vagues nebuloses, eixam d'astres,
incògnita constant, atreia la mirada i la pregunta.
Ara, l'excés de llum ha enfosquit la brillantor lletosa
que creuava les nits, puntualment.
Com s'ha esvaït també el nostre món segur i les certeses.
I ens pensàvem eterns.
Desembre. Creixen els dies, diu la saviesa dels refranys.
El meu temps personal s’escurça. Les hores minven.
Entre els dits, es fonen els minuts, l’espai. És tard.
Convivència d'aigües
© Zoraida Burgos, 2017
© de la introducció: Andreu Subirats
© de l'epíleg: Albert Roig
Edita: LaBreu Edicions
