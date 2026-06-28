El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull. Us oferim aquest poema inèdit de Dolors Miquel:
Vendetta
Faig ous ferrats a la cuina. Lluna llesca el pa. Tenim convidat a sopar un italià madur que posseeix negocis d’extracció a Johannesburg. L’italià és rere nosaltres, obrint una ampolla de Chianty. Lluna vesteix un jersei de punt amb escot banyera i una faldilla-tub anys 50. Jo porto un vestit negre, llarg i cenyit com una malla. I collars grocs. L’ou escatxiga a la paella. Les molles de pa omplen els fogons. L’italià ens apropa dos vasos esvelts de Chianty. Brindem. Lluna i jo ens mirem retant-nos. L’italià ens somriu sospesant el dret de la seva elecció. Finalment grapeja amb suavitat el meu cul rodó i, tot llepant-se l’índex, l’enfonsa a la crostra del rovell. Lluna es treu el jersei. El bat enlaire, giravoltant-lo com un flagell i el deixa caure sobre la meva espatlla. Em fereix. Jo prenc els collars i amb força caço el coll nu i esvelt de Lluna. Forcegem, mossegant-nos, intentant escanyar-nos, bleixant sorollosament. L’italià ens crida: “Noies! Noies!” Calmeu-vos” mentre Lluna i jo, oblidades d’ell, continuem ferint-nos en una llarga i mortal abraçada.