El Cant de la Sibil·la pronostica l'arribada del Messies i la fi del món. Aquest cant gregorià durant l'edat mitjana va tenir molta difusió, fins que al segle XVI el Concili de Trento va fer-lo desaparèixer. Considerat un ritu pagà, es va deixar de representar a les esglésies, i només es va conservar a Mallorca i a l'Alguer. L'any 2010, la UNESCO va declarar la representació mallorquina Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Us oferim el vídeo en què Maria del Mar Bonet en canta una versió basada en el Cançoner Musical de Mallorca, de Josep Massot i Planes, i en el Cançoner popular de Mallorca, del pare Rafael Ginard Bauçà. I també us l'oferim cantat per Maria Arnal, Marcel Bagés i Tarta Relena:
El jorn del judici
parrà el qui no haurà fet servici.
Jesucrist, Rei universal,
homo i ver Déu eternal,
del cel vindrà per a jutjar
i a cada un lo just darà.
Ans que el judici no serà,
un gran senyal se mostrarà:
La terra gitarà suor
i tremirà de gran paor.
Terratrèmol tan gran serà
que les torres derrocarà;
les pedres per mig se rompran
i les muntanyes se fondran.
Los puigs i plans seran igual.
Allà seran los bons i mals,
reis, ducs, comtes i barons,
que de sos fets retran raons.
Gran foc del cel davallarà,
mar, fonts i rius, tot cremarà.
Los peixos donaran gran crit,
perdent son natural delit.
El sol perdrà la claredat,
mostrant-se fosc i alterat;
la lluna no darà claror
i tot lo món serà tristor.
Après vindrà, terriblement,
lo Fill de Déu Omnipotent:
de morts i vius judicarà;
qui bé haurà fet, allí es veurà.
Als bons dirà: -Fills meus, veniu,
benaventurats, posseïu
el regne que us està aparellat
des que el món va ésser creat.
Als mals dirà molt agrament:
—Anau, maleïts, an el torment;
anau, anau al foc etern
amb vostro príncep de lo infern.
Humil verge qui haveu parit
Jesús infant en esta nit,
vullau a vòtron Fill pregar
que de l’infern vulga’ns lliurar.
El jorn del judici
parrà el qui no haurà fet servici.