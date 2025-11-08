Rosalía ha publicat el seu nou disc, Lux, format per cançons com Magnolias (que canta amb l'Escolania de Montserrat), La perla (que canta amb Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente), o aquesta, en què hi ha estrofes en català:
Fruita roja i rodona, ¿qui l'endevina?
òbviament, és la poma, que està prohibida,
i si només la mires, et salvaries,
però sense mossegar.
This ghost's still alive,
I’m still alive,
està més viva que mai,
més viva que mai.
Through my body, you can see the light,
bruise me up, I'll eat all my pride.
I know that I was made to divinize
outside me, inside me.
De tu sempre té gana, tu ets el rei que la mana,
se sent més estimada en el vertigen del cos,
una absència que sàcia, perseguint la gràcia,
el dolor, una delícia, la divina buidor.
I els rajos de la lluna
la nodreixen de fredor,
i privar-se és la indulgència
que practica per amor.
Each vertebra
reveals a mystery,
pray on my spine
it's a rosary.
Through my body, you can see the light,
bruise me up, I'll eat all my pride,
I know that I was made to divinize
outside me, inside me.
Les línies del seu cos
s'están desdibuixant fins a la frontera,
no tothom l’entendrà i ella no ho espera.
Pensen que es el final, però tot just comença.
Through my body, you can see the light
bruise me up, I'll eat all my pride,
I know that I was made to divinize
outside me, inside me.