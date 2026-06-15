La primera pedra de la Casa de Convalescència va ser posada el 26 de març de 1629 pel bisbe Sentís. Amb gairebé quatre-cents anys d'història, aquest edifici, situat al cor de Barcelona, és on trobem la seu de l’Institut d'Estudis Catalans. Cada estiu, en el pati majestuós, impulsen el cicle Música al Claustre. I enguany, n'arriba una nova edició: el 18 de juny, i el 2 i 16 de juliol, sota el lema "La interpretació musical històrica i actual", podrem viatjar per diferents moments de la història musical catalana: des del Renaixement fins al segle XX. Us expliquem les tres joies que us hi esperen (podeu comprar-ne les entrades aquí):
El pianista Emili Brugalla i els compositors catalans del segle XX
Dijous 18 de juny a les 20.00 h
El cicle s'inaugurarà amb el recital d'Emili Brugalla, que ens oferirà un passeig pels grans pianistes de casa nostra. El viatge començarà a la segona dècada del segle XX, quan Catalunya va viure l’eclosió d’una música per a piano genuïnament pròpia. Frederic Mompou i Manuel Blancafort van impular un nou cànon pianístic que bevia tant de la sensibilitat mediterrània com de les avantguardes que arribaven amb força des de París. En paral·lel, Joaquim Serra va esdevenir un far en l’àmbit de la cobla en terres gironines, i va elevar la sardana a noves cotes de perfecció tècnica i subtilesa. A la segona part del concert, el programa traçarà un recorregut per compositors que van heretar aquesta estètica noucentista i la van projectar cap a nous horitzons sonors. Hi trobarem els dos Encantaments de Joan Magrané, el recull Entre dues línies de Joaquim Homs i la música de Rafael Subirachs, amb el moviment Tenebres et lucem. El concert també retrà homenatge a Josep Cercós en el centenari del seu naixement amb Preludi, recitatiu i fuga, i culminarà amb Jondo de Joan Guinjoan, una obra vibrant que s’endinsa en l’essència del flamenc amb una certa incursió en el món del free-jazz.
El segle XVI: música religiosa, ensalades i madrigals
Dijous 2 de juliol a les 20.00 h
La segona cita serà una immersió en la polifonia renaixentista catalana de la mà del conjunt vocal i instrumental De Canendi Elegantia (L’elegància del cant), dirigit per Francesc Garrigosa. Format majoritàriament per antics escolans de Montserrat i especialitzat en la recuperació del patrimoni musical català, el grup presentarà un programa dedicat als compositors vigatans Pere Vila i Pere Alberch Vila, dues figures destacades de la música catalana del segle XVI.
L’organista vigatà Pere Vila, actiu a la catedral de València durant el mestratge de Mateu Fletxa el Vell, va consolidar una nissaga clau en la música eclesiàstica del seu temps. D’aquest llegat emergeix un repertori excepcional, com El magnificat a 4, reestrenat després de gairebé cinc segles. El seu nebot Pere Alberch, format entre Vic i València, va esdevenir una figura central a la catedral de Barcelona del segle XVI, on va exercir durant quaranta-sis anys com a organista i mestre de diverses generacions de músics. El programa combinarà ensalades i madrigals, dos gèneres que mostren la riquesa expressiva del Renaixement. Les ensalades, com El bon jorn i La lucha, s’inscriuen en la tradició valenciana i presenten escenes vives i populars que evoquen el misteri de Nadal o la lluita simbòlica entre el bé i el mal.
El concert recuperarà un repertori excepcional de música religiosa, ensalades i madrigals. Algunes de les peces que s'hi interpretaran no han sonat en públic des de fa segles. Per tant, serà una oportunitat única per redescobrir un llegat musical de gran valor i acostar-se a una de les etapes més brillants, però també menys conegudes, de la història de la música catalana.
L'homenatge a Conxita Badia
Dijous 16 de juliol a les 20.00 h
El cicle es tancarà amb l'homenatge a qui ha estat una de les grans veus de la música catalana del segle XX, Conxita Badia (1897-1975), que va morir fa cinquanta anys. La soprano Maria Bañeras i la pianista Alícia Daufí presentaran un recital inspirat en la trajectòria d'una artista excepcional que, a més de ser deixeble d'Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla, va esdevenir una figura clau en la difusió de la cançó catalana, espanyola i llatinoamericana arreu del món. El programa inclourà obres estretament vinculades a la seva carrera, des de compositors que van marcar la seva formació fins a peces que li van ser dedicades especialment. També s'hi podran escoltar algunes composicions de la mateixa Badia, en una proposta que vol recordar no només la seva faceta d'intèrpret, sinó també la seva tasca com a pianista, compositora i mestra de diverses generacions de cantants.
Amb aquesta nova edició, "Música al Claustre" de l'IEC reafirma la seva aposta per una programació rigorosa i de qualitat que uneix recerca, patrimoni i excel·lència artística. En un entorn singular com el claustre de la Casa de Convalescència, el cicle és una cita imprescindible per als amants de la música i la cultura.