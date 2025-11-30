  • Catorze /
  Piano
  El primer sol (el 'Nessun dorma' en català)

El primer sol (el ‘Nessun dorma’ en català)

El teu misteri es queda aquí / fins que els estels baixin fins al meu llit

Piano Piano
Autor
Alfred García i el Cor del Gran Teatre del Liceu
Alfred García i el Cor del Gran Teatre del Liceu

La 34a edició de La Marató de 3Cat es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. Alfred García ha participat al disc cantant, amb el Cor del Gran Teatre del Liceu, el Nessun Dorma de Puccini Turandot. Una versió molt íntima i especial que, tal com ha dit Alfred, també és un homenatge a la seva mare, que és una gran amant de l'òpera. 

Aretha Franklin als Grammy
Piano
El ‘Nessun dorma’ d'Aretha Franklin
Redacció
Data de publicació: 30 de novembre de 2025
Última modificació: 30 de novembre de 2025
