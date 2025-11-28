«Aquell senyor em maltractava. M'apallissava i em maltractava psicològicament. Després em deia: "Casem-nos un altre cop". I m'acaronava i jo, com una tonta, el creia». María Jiménez va explicar com l'actor Pepe Sancho al programa Lazos de Sangre de TVE, el 2021. I és que el 1978 va publicar Se acabó, un himne feminista que va donar veu a tantíssimes dones que patien violència de gènere:
Todo lo que yo te haga
antes ya tú me lo hiciste.
Y ahora, ¿qué quieres conmigo?
Si tú para mí no existes.
Aún yo soy mejor persona,
pues no quiero hacerte daño.
Solo sé que no te quiero,
mi amor se fue con los años.
Se acabó
porque yo me lo propuse,
y sufrí como nadie había sufrido,
y mi piel se quedó vacía y sola,
desahuciada en el olvido.
Y después
de luchar contra la muerte,
empecé a recuperarme un poco,
y olvidé todo lo que te quería,
y ahora ya...
Ahora ya, mi mundo es otro.
Tú no me vengas con pamplinas,
ni me pidas que te ayude.
Cuando te necesitaba,
yo jamás a ti te tuve.
Ni te quiero ni te odio,
quiero bien que me comprendas.
Que eres uno más de tantos,
que yo nunca conociera.
Se acabó
porque yo me lo propuse,
y sufrí como nadie había sufrido,
y mi piel se quedó vacía y sola,
desahuciada en el olvido.
Y después
de luchar contra la muerte,
empecé a recuperarme un poco,
y olvidé todo lo que te quería,
y ahora ya...
Ahora ya, mi mundo es otro.
Y ahora ya, mi mundo es otro.
Y ahora ya, mi mundo es otro.
Y ahora ya, mi mundo es otro.
¡Se acabó!