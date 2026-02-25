1. Senyor que m’insisteixes amb missatges privats per “parlar una estona”: ¿No veus que el darrer que et vaig dir va ser no? ¿Et penses que si insisteixes una i una altra i una altra i una altra vegada canviaré d’opinió? ¿Per què no vas a cercar altres persones que sí que els interessi parlar amb un desconegut? Em fa sentir incòmoda ignorar-te, però t’he dit molt clarament que no m’interessa.
2. Amiga guapíssima: No em diguis que estàs horrible. Tu i jo sabem que no ho estàs, i jo faig esport i dieta i mil esforços per acostar-me on tu ets gràcies a la teva genètica privilegiada. Em fa molta ràbia que busquis en mi una validació de la teva gran sort, i em cansa molt.
3. Conegut (o saludat) que no has vingut mai a cap presentació meva ni has comprat cap dels meus llibres: No, no et penso comprar el llibre que t’has autoeditat, gràcies per l’oferiment i per la insistència.
4. Amiga que estàs encallada en una relació tòxica: Tornaré a escoltar-te, tornaré a dir-te que mereixes alguna cosa millor, deixa’m insistir-te que marxis d’aquí. Continua parlant amb mi quan ho necessitis, no deixis de venir quan no puguis més, no em cansaré de fer-te costat, sé que aquesta addicció és dura, no et sentis culpable, ets on ets i vull acompanyar-te, perquè t’estimo, no et faci por explicar-me les recaigudes, t’escoltaré i no et jutjaré.
5. Company d’estudis que em dius que estic igual: No ho estic. En el temps que fa que no ens veiem he canviat de feina diverses vegades, he parit dos fills, se m’ha mort gent molt important, he rigut fins a esgargamellar-me i he plorat fins a l’extenuació. No estic igual, i m’agrada més com estic ara.
6. Persona egoista que només parles de tu: Sovint t’escolto perquè penso que ningú més ho fa. A vegades només faig veure que t’escolto, disculpa’m, espero saber dissimular. Voldria que algun dia em preguntessis “I tu, ¿què tal?”, i que no fos el peu perquè contestis “doncs jo…”.
7. Home seductor: Si no l’has d’estimar, no l’enamoris. Sé que a la teva edat és una injecció d’autoestima molt gran que una dona com ella estigui pendent de tu, però si tinguessis realment els valors que pregones, entendries que el mal que fas no compensa l’oxitocina que t’estàs administrant a costa seva.
8. Fill: T’estimo més que a mi mateixa. Hi seré sempre, passi el que passi. Sigues conscient d’això cada vegada que em parles amb duresa, cada vegada que penses que et faig nosa, que soc una pesada i una borde que no t’entén. Segurament t’entenc més del que et penses. I recorda que, a diferència d’aquests amics guais, de mi sí que pots saber del cert que només vull que siguis feliç.
9. Amiga de tota la vida: Gràcies per ser-hi. Gràcies per estimar-me quan ni jo mateixa m’estimava. Gràcies per acollir les meves incoherències, per respectar els meus silencis, per celebrar els meus encerts. Gràcies per trucar-me simplement per xerrotejar. Millores les coses bones, i fas les coses dolentes més digeribles.
10. Perruquera: Dos dits són dos dits. En horitzontal, no en vertical.
11. Conductor/a: Disculpa’m, he de canviar de carril. Potser tu no ho has hagut de fer mai, i per això t’indigna tant el meu tímid intermitent sol·licitant un petit espai. Sigues amable amb mi, no vull ofendre el teu orgull, només vull canviar de carril.
12. Ciclista: Tingues amb els vianants el mateix respecte que exigeixes als conductors de cotxe.
13. Antic nòvio: No va ser tan maco. Per això ja no és. Tot i així, gràcies. Va ser necessari passar per allà per arribar on soc ara.
14: Persona amb qui vaig tenir una relació: Sabent que a totes les següents parelles els has estat infidel, sospito que amb mi també ho vas ser.
15. Mateixa persona del punt anterior: Veient per qui vas deixar que lo nostro s’apagués, em pregunto en quin moment et va semblar bona idea. Vas passar d’un foie deliciós a una piruleta de colors. Jo et venia massa gran.
16. Persona del partit amb nom de diccionari: No. Les opinions no són totes respectables. Ets un perill per a la societat i pel futur del meu país i del món. No sé si ets egoista, imbècil o directament mala persona, però la teva opció política no és respectable en absolut, i per més que et penses que et pot afavorir, sàpigues que un món en el qual la gent de la teva ideologia predomina és, de totes totes, un món pitjor per a tothom.
17. Persona impuntual: El meu temps val tant com el teu, i en tinc molt poc de lliure, i em dol perdre’l esperant-te.
18. Tu, que estàs en algun col·lectiu (coral, grup excursionista, gent de centres parroquials, equip d’esport, etc): Si hi ha una junta que s’esforça a fer coses, sigues agraït. Si no has participat en la feina d’organitzar, el mínim que pots fer és trobar-ho tot bé. Per tant, si vas a la calçotada, recorda que algú ha buscat el local, ha negociat el preu, s’ha posat en contacte amb tots vosaltres, ha buscat el dia que vagi millor. Agraeix la tasca, doncs, i si trobes que el lloc és lluny, o car, o sorollós, calles i la propera vegada ho organitzes tu millor.
19. Veïna que deus tants diners a la comunitat: No soc falsa quan soc amable amb tu, de veres que em sap greu la teva situació, espero que tot plegat millori. No jutjaré en què gastes els diners. Per a mi, tenir bona relació amb qui viu a la porta del davant és més important que tota la resta.
20. Polítics del procés: Vau jugar amb la il·lusió de molta gent, vau perdre una oportunitat única i ens vau deixar pitjor del que estàvem abans.
21. Persona introvertida que em caus tan bé: Diria que podríem ser molt bones amigues, però no sé com acostar-me a tu sense envair el teu espai.
22. Persona que m’has fet mal: No és cert que qui calla atorga. Només que, si el mal està fet, a vegades trio la pau mental més que la confrontació i la lluita estèril. Tu no canviaràs, i jo he après. Vull pensar que la vida és justa i que el que dones, trobes. Per tant, suposo que algun dia t’ho trobaràs. I no, no me n’alegraré.
23. Turista: No vinguis a Mallorca. Està petat, i no podem més.
24. Persona que vens a Mallorca a treballar: Respecta la meva llengua i la meva cultura. Si aprens a xerrar-la, oli en un llum, però si no, almanco no t’indignis si la sents.
25. Amistat que em va fallar fa temps: Tornar a confiar en tu ha estat un procés llarg i dolorós, també sanador. La ferida encara fa mal. Però mai vaig deixar d’estimar-te, i tot i que no sé si ho he superat, sí que sé que vull que hi siguis, per sobre de les decepcions. De fet, potser jo també t’havia fallat. Val la pena tornar-hi. Ja sé que em repeteixo, però deixa’m tornar a dir-te que t’estimo.
26. Amistat que em va fallar i a qui no estimo tant: A tu també t’he perdonat, però mai més serà igual. Ho sento.
27. A tu, que em llegeixes: Gràcies.
“Si fa sol” és una secció de l’escriptora i músic Maria Escalas, en què els textos es poden llegir al ritme de diverses bandes sonores.